Leonard Orban: Mi-am asumat miza care a stat la baza înfiinţării ministerului, precum şi dificultăţile

Leonard Orban: Mi-am asumat miza care a stat la baza înființării ministerului, precum și dificultățile

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Proaspătul ministru al Afacerilor Europene, Leonard Orban, a declarat astăzi, după ce plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat înființarea Ministerului Afacerilor Europene, că și-a asumat 'miza' care a stat la baza înființării noului minister și că își asumă 'riscurile' misiunii sale.'Miza creării ministerului - până la sfârșitul lui 2012, România va trebui să cheltuie minimum 1,9 miliarde euro ca să nu piardă fonduri. Până la sfârșitul lui 2013, România va trebui să mai cheltuie în plus 6,7 miliarde euro. Dacă nu se întreprind acțiuni, acum, imediat, problemele cele mai mari, riscurile nu vor fi în 2012, ci în 2013, cu toate consecințele legate de afectarea dezvoltării economice. Mi-am asumat această miză. Știu care sunt riscurile, dificultățile. Voi încerca să duc la bun capăt această misiune', a declarat Leonard Orban, potrivit Agerpres.Acesta a adăugat că în cel mai scurt timp vor fi definite clar atât atribuțiile ministrului, cât și cele ale ministerului.'S-a tot insistat asupra faptului că în momentul de față ministerul are atribuții limitate, o putere limitată. Prin actele normative ce vor fi aprobate în scurt timp, vom încerca să definim foarte clar atribuțiunile, rolul ministerului și ministrului', a spus Leonard Orban.Leonard Orban le-a mulțumit parlamentarilor care au votat în favoarea înființării Ministerului Afacerilor Europene, susținând că va încerca întotdeauna să apere, prin acțiunile sale, interesul național.'Insist pe un concept - cel al interesului național. Nu cred că se poate vorbi de partidul interesului național, ci de oamenii care au crezut și cred în acest destin, această obligație pe care o au. De când am început să lucrez în acest domeniu, din 1993 și până în prezent, lucrul care m-a călăuzit cel mai mult a fost chestiunea apărării interesului național', a afirmat el.