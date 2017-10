Leonard Orban a câştigat de la Comisia Europeană, în 2009, peste 200.000 de euro

Leonard Orban a câștigat de la Comisia Europeană, în 2009, peste 200.000 de euro

Ştire online publicată Miercuri, 07 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Consilierul prezidențial pentru afaceri europene Leonard Orban, fost comisar european, și-a cumpărat în 2010 un apartament de aproape 100 de metri pătrați, el câștigând în 2009, de la Comisia Europeană, peste 200.000 de euro, notează Mediafax. Potrivit declarației de avere, postată pe site-ul Președinției, Leonard Orban a achiziționat la începutul acestui an un apartament în București, cu o suprafață de 98,59 metri pătrați, având o valoare de impozitare de aproape 62.000 de euro. El mai deține două apartamente în Capitală, cumpărate în 2004. La capitolul venituri, Leonard Orban a specificat că în 2009 a încasat 214.870 euro, în calitate de comisar european. De asemenea, el are două autoturisme fabricate în 2007 și 2008 - Audi A4 și Toyota Yaris. Conform documentului postat pe site-ul Președinției, Orban mai deține tablouri în valoare de aproximativ 12.000 de euro, dobândite între anii 2007 și 2010, se mai arată pe Mediafax. Actualul consilier prezidențial pe probleme de afaceri europene are în bănci, în conturi curente, peste 90.000 de euro, unul dintre conturi, în valoare de aproximativ 12.000 de euro, fiind deschis în 2010, la Raiffeisen Bank, cea mai mare parte a sumei (77.800 de euro) fiind plasată la BPN Paribas Fortis, Bruxelles. Leonard Orban nu deține terenuri agricole, nu a vândut nimic în 2009 și nu are credite contractate.