"Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare?". Ce spune deputatul Cristina Dumitrache

Deputatul PSD Constanța, Cristina Dumitrache, organizează, astăzi, 17 noiembrie, ora 14.00, la Sala Mică a Casei de Cultură a Sindicatelor, o dezbatere publică pe tema „Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare?”.„Sunt PRO vaccin, PRO informare, PRO transparență, PRO comunicare și PRO dreptul fiecăruia de a alege ce este mai bine pentru el și pentru copilul său”, a declarat Cristina Dumitrache, care a depus o serie de amendamente la proiectul de Lege 216/2017 privind vaccinarea persoanelor în România.Alături de parlamentarul constănțean, alți 95 de deputați au semnat pentru eliminarea sancțiunilor excesive din acest proiect de Lege.În acest sens, Cristina Dumitrache invită autoritățile din domeniu, cetățenii și reprezentanții presei să își spună punctul de vedere cu privire la Legea Vaccinării și amendamentele propuse, se arată într-un comunicat remis redacției de către Biroul de presă al PSD Constanța.De altfel, Legea vaccinării a creat dispute în societatea civilă, dar și în mediul medical, unii dintre aceștia fiind pro obligativitate, alții fiind împotrivă. Cu toate acestea, Legea vaccinării obligatorii a fost adoptată în plenul Senatului, la data de 23 octombrie și prevede, printre altele, sancțiuni de până la 10.000 de lei pentru părinții care refuză imunizarea copiilor. Actul normativ mai prevede că antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.După votul din Senat, proiectul a ajuns la Camera Deputaților care este for decizional. În momentul în care Legea vaccinării a ajuns aici, lucrurile au început să se precipite, în sensul că deputatul PSD de Constanța, Cristina Dumitrache, a sesizat mai multe inadvertențe pe care le contestă. Drept urmare, a formulat mai multe amendamente.„Nicăieri probabil că nu există propusă această testare genetică, din ce am văzut în alte țări. Cred că suntem poate singurii care vaccinăm încă de la naștere, în primele ore. Nu ai cum, în momentul acela, nu ai cum să știi exact organismul acelui copil. Apoi, persoana care vaccinează în maternitate nu este medicul de familie, cel care cunoaște tabloul medical al familiei. Pentru a face aceste testări, dacă ar exista o suspiciune din partea medicului de familie, atunci ar putea să ceară dispunerea unor anumite avize, intrăm în detalii tehnice pe care le consider corecte. Dar, ceea ce prevede această lege este nu doar grav, ci extrem de grav”, a declarat deputatul Cristina Dumitrache, în cadrul unei întâlniri cu mass-media avută la Constanța, săptămâna trecută.Pe de altă parte, potrivit deputatului, și sancțiunile prevăzute sunt extrem de mari, mult peste puterea financiară a românului de rând.