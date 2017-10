Legea finanţării partidelor politice, respinsă de Klaus Iohannis

Legea finanțării partidelor politice, respinsă de Klaus Iohannis

Președintele României, Klaus Iohannis, a solicitat parlamentarilor reexaminarea Legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Șeful statului a refuzat să promulge legea finanțării partidelor politice, trimițând-o înapoi în Parlament. “Legea transmisă spre promulgare aduce modificări și completări substanțiale Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Necesitatea reformării instituțiilor politice prin crearea unui cadru legislativ cât mai clar în ceea ce privește finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, bazat pe integritate și pe claritate a normei juridice, impune, însă, reexaminarea de către Parlament a unora dintre dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006, atât sub aspectul concordanței cu principiile și normele constituționale referitoare la partidele politice, cât și sub aspectul clarității normelor juridice“, subliniază Iohannis. De asemenea, legea transmisă spre promulgare ridică probleme și din perspectiva respectării procedurii parlamentare de adoptare a legilor, precum și sub aspectul transparenței în dezbaterile parlamentare, ca principiu intrinsec al funcției de legiferare a Parlamentului.În opinia președintelui României e nevoie de o serie de o serie de clarificări suplimentare, astfel încât să fie corelat cu principiul pluralismului politic.Mai mult, împrumuturile de la persoane fizice și juridice ca variantă de sursă de finanțare a unui partid poate fi o normă juridică de natură să perpetueze dependența mediului politic de mediul de afaceri și poate fi de natură să eludeze plafoanele stabilite atât pentru împrumuturi, cât și pentru donații, se arată în mesajul prezidențial. Nici prevederea referitoare la donații nu a fost agreată. În actuala formă se poate interpreta faptul că este permisă acceptarea donațiilor, făcute cu scopul de a obține un avantaj politic și astfel s-ar ajunge la încălcarea pluralismului politic.