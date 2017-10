Legea care reglementează producerea energiei din surse regenerabile, modificată

Deputaților a aprobat cu 243 voturi pentru, 21 abțineri și 46 împotrivă OUG nr.57/2013 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, menită să echilibreze menținerea investițiilor în acest domeniu și prețul energiei electrice obținute din surse regenerabile.„Este o ordonanță extrem de importantă pentru sistemul energetic național care are în vedere translatarea plății certificatelor verzi pe o perioadă de trei ani. Tranzacționarea certificatelor verzi să se facă pe bursă și are în vedere stoparea creșterii accelerate a contribuției pentru energia regenerabilă în facturile consumatorilor casnici și industriali. Prin această lege am dorit să stabilim un echilibru între ceea ce înseamnă menținerea investițiilor în domeniul regenerabil și prețul energiei electrice care se reflectă în facturile consumatorilor casnici și industriali", a afirmat, în plenul Camerei Deputaților, ministrul delegat pentru energie, Constantin Niță, citat de Agerpres.Președintele Comisiei de Industrii din Camera Deputaților, Iulian Iancu, a subliniat că actul normativ consolidează cadrul legal din acest domeniu și limitează "supracompensarea" producătorilor de energie din surse regenerabile.