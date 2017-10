Lavinia Şandru demisionează din UNPR: "Ies din politică"

Lavinia Șandru demisionează din UNPR: "Ies din politică"

Ştire online publicată Vineri, 02 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele UNPR Lavinia Șandru a anunțat, astăzi, că demisionează din partid, în condițiile în care președintele Uniunii, Gabriel Oprea, nu a renegociat cu PSD impărțirea colegiilor pentru alegerile parlamentare, astfel încât UNPR să nu mai fie tratată "ca ruda săracă". "Trebuie să riști dacă vrei să câștigi și dacă vrei să fii respectat", a comentat Șandru la Realitatea TV.Întrebată dacă va merge la PP-DD, Șandru a subliniat: "Nu merg la niciun alt partid. Ies din politică, dar în continuare mă voi bate pentru români și pentru România", a spus ea.Șandru a adăugat că, dacă Oprea nu a reușit singur să negocieze în forță cu PSD, trebuia să-și cheme colegii de partid în ajutor. "Trebuia să zică: Dragi colegi, ajutor!", a adăugat ea.Lavinia Șandru i-a solicitat liderului UNPR Gabriel Oprea, într-o scrisoare transmisă pe 29 octombrie, să renegocieze de urgență colegiile UNPR în interiorul ACS, sau să-și asume că nu a reușit decât să-și asigure lui și apropiaților loc în Parlament și să demisioneze din fruntea partidului."Îmi asum un demers incomod, chiar neplăcut, dar extrem de necesar în activitatea unui partid care dorește să-și păstreze statutul public în baza căruia a fost fondat. În ceea ce privește UNPR, motivul public declarat, respectiv argumentul convingător care m-a determinat pe mine și pe colegii mei de la PIN să ne alăturăm proiectului dumneavoastră, a fost asigurarea unei majorități parlamentare pentru orice guvernare responsabilă și performanță a României. Legat de acest aspect, domnule președinte, consider că nu v-ați îndeplinit mandatul pe care vi l-ați asumat în fata partidului, de a obține 30 de colegii eligibile la alegerile parlamentare din acest an, pentru membrii partidului nostru, mandat în baza căruia noi, cu toții, am votat constituirea Alianței de Centru Stânga", preciza Șandru în document.Scandalul a pornit după ce Șandru a fost desemnată să candideze la alegerile parlamentare din 9 decembrie într-un colegiu din Arad considerat neeligibil.