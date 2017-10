Ion Mincă:

„Lăutarul Tusac trebuie să răspundă pentru miliardele lipsă din Primăria Mangalia“

Noul viceprimar al Mangaliei, Ion Mincă, spune că nu va rezilia contractul cu firma de termoficare Callatis Therm, ci va încerca să găsească surse externe de finanțare pentru a achiziționa combustibil până la ieșirea din iarnă. Mincă afirmă că, deși nu mai există fonduri în Primăria Mangalia, va veni și momentul în care fostul primar Claudiu Tusac va trebui să dea socoteală pentru „sutele de milioane pe care le-a furat”.Filimon încă vrea rezilierea contractului cu Callatis ThermMenționăm că, în cursul zilei de ieri, fostul viceprimar Constantin Filimon a emis un comunicat de presă prin care susținea că soluția pe termen lung a problemei cu care mangalioții se confruntă încă de la începutul iernii este rezilierea contractului cu societatea Callatis Therm.„Până la data de 21 februarie 2012, Consiliul Local Municipal Mangalia a fost convocat în mai multe ședințe în vederea însușirii notificării privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii nr. 4450/31.03.2003. Până când consiliu local va ratifica rezilierea contractului menționat mai sus, Callatis Therm SA avea și are de drept obligația de a îndeplini atribuțiile ce-i revin conform contractului, de aceea am procedat la semnarea ordonanțărilor de plată privind întreaga sumă de 1.500.000 lei.În urma demisiei mele de onoare, colegii mei, consilierii locali Ion Mincă, Ion Petcu, Daniel Slăvescu, Bogdan Filip, Ion Anghel și Vasile Olan și-au însușit acest demers, dar soluția pe viitor rămâne rezilierea contractului cu SC Callatis Therm SA”, spune Filimon.„Nicușor trebuia să dea bani Mangaliei”Întrebat dacă vede rezilierea contractului drept răspunsul la problema din sudul litoralului, noul viceprimar Mincă a replicat: „Deocamdată nu am în plan o astfel de modificare pentru că intenția mea este ca oamenii să aibă căldură și să ieșim din iarnă. Rezilierea contractului nu ar face altceva decât să blocheze iarăși furnizarea agentului termic. Singura mea grijă acum este să găsesc bani și surse de finanțare, asta voi face la București și cred că vom găsi sprijinul de care avem nevoie. Totuși, cred că la un moment dat cineva o să-l tragă la răspundere pe lăutarul de Tusac pentru miliardele lipsă din Primăria Mangalia. Eu dacă furam o găină, intram direct la Poarta Albă și el a furat atât și să nu dea socoteală? Vă mai spun un lucru: dacă voiau să rezolve problema căldurii, o rezolvau. De ce nu dă Nicușor Constantinescu bani pentru căldură, că tot se bătea cu pumnul în piept că face și că drege”.