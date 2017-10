Laszlo Borbely, suspectat că ar fi făcut trafic de influenţă

Laszlo Borbely, suspectat că ar fi făcut trafic de influență

Ştire online publicată Marţi, 12 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Numele ministrul Mediului, Laszlo Borbely apare într-un dosar de trafic de influență instrumentat de DNA Oradea. Două persoane au fost puse deja sub acuzare, informează Realitatea.net. Procurorii anticorupție au pus sub acuzare două persoane pentru cumpărare de influență și complicitate la cumpărare de infleunță. Este vorba despre ginerele unui deputat PSD Maramureș - Ioan Ciocan, care ar fi apelat la consilierul personal al ministrului Mediului ca să obțină influența acestuia din urmă. Conform unui răspuns oficial al Direcției Naționale Anticorupție, persoana care face obiectul acestei anchete este chiar Laszlo Borbely, căruia firma unui om de afaceri maramureșean i-ar fi amenajat un apartament - lucrări evaluate la 20 de mii de euro, făcute pe cheltuiala firmei. În schimbul acestui beneficiu, Laszlo Borbely ar fi trebuit, spun cei de la DNA, să intervină la Direcția Apele Române (instituție aflată sub coordonarea ministrului mediului) astfel încât firma lui Ioan Ciocan să primească și alte contracte, dar să aibă și prioritate la plățile lucrărilor deja încheiate. Conform siteurilor de profil, firma lui Ioan Ciocan din Satu Mare, ar fi câștigat din 2007 și până acum 48 de lucrări cu statul, de la reabilitarea falezelor din Tuzla și Eforie, până la amenajarea unor albii de rău contra indundațiilor. Legea răspunderii ministeriale nu permite anchetarea unui ministru care este și parlamentar decât după un aviz al Camerei din care face parte.