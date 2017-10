La un pas de Dunăre, locuitorii din Ghindăreşti visează cu ochii deschişi la apă

La un pas de Dunăre, locuitorii din Ghindărești visează cu ochii deschiși la apă

Noul primar din Ghindărești, democrat-liberalul Vasile Simion, a fost confirmat de locuitorii comunei în al doilea tur al alegerilor locale din acest an, competiție în care l-a avut drept contracandidat pe social-democratul Vasile Gavrilă. La Ghindărești, „electoratul a votat omul, și nu partidul”, iar acesta este, în opinia actualului primar, elementul determinant care a condus la alegerea lui în fruntea administrației locale. Vasile Simion crede că i-a convins pe oameni cu „promisiunile puține, dar viabile, făcute în campania electorală”. Vine apa Primul obiectiv al noului primar PD-L este înlocuirea conductelor de apă potabilă din toată localitatea, dar și reabilitarea canalizării și realizarea unei stații de epurare. „Conductele sunt ruginite, se sparg din ce în ce în ce mai des, s-a ajuns la situația în care oamenii beneficiază de apă o singură zi pe săptămână. Iar acum, pe timp de vară, este și mai dificil”, a explicat Simion. În vederea desfășurării acestor lucrări de reabilitare și modernizare, administrația locală a depus un proiect cu scopul de a accesa fonduri europene. „Avem studiul de fezabilitate, în prezent alergăm după toate avizele, astfel încât proiectul pentru care am aplicat, realizabil din fondurile pentru dezvoltare rurală, să fie demarat”, a explicat primarul Simion. Dacă lucrările vor începe în vara acestui an, așa cum speră primarul democrat-liberal, ter-menul de finalizare ar fi în toamna sau chiar iarna anului viitor. Pescuitul, singura sursă de hrană Oamenii din comuna constănțeană Ghindărești sunt, în proporție de 99%, etnici lipoveni. Foarte mulți dintre ei sunt plecați de ani buni la muncă, în străinătate. În prezent, se înregistrează, totuși, o tendință de revenire în satul natal, unde își construiesc case și încep mici afaceri ca să se întrețină. Cât privește populația rămasă acasă, cei mai mulți au ca principală sursă de venit pescuitul. Parafrazându-l pe speologul Emil Racoviță, primarul PD-L a afirmat că, dacă lipovenii ar fi goniți din zonă, nu s-ar mai găsi nimeni care să pescuiască în Dunăre. „Ei din asta trăiesc. Mai greu e însă atunci când, dată fiind prohibiția de sezon, ei nu-și mai pot procura nici măcar hrana zilnică”, a declarat gos-podarul șef. Tocmai de aceea, primarul intenționează să facă demersurile pentru adoptarea unui act normativ prin care oamenilor care-și duc traiul de azi pe mâine să li se permită pescuitul și în perioadele de prohibiție. „Nimeni nu cere prea mult, atâta doar cât oamenii care se ocupă cu pescuitul să-și poată asigura hrana de zi cu zi, să nu mai fie nevoiți să ia pe datorie, din magazine”. Campioni de Ghindărești Unul dintre marile regrete ale actualului primar este acela că, „în pofida faptului că mulți tineri din localitate au avut succes în sport, ei nu au beneficiat de o sală se sport modernă”. „Mitică Pricop, campion olimpic la Sidney, tineri care joacă la Farul și campioane județene la proba feminină de handbal sunt, cu toții, de loc din Ghindărești”, a spus primarul. În acest context, el susține că necesitatea construirii unei baze sportive care să respecte cele mai înalte standarde este mai mult decât evidentă, pentru că, spune el, „în felul acesta îi putem susține și încuraja pe tineri în vederea unei cariere în sport”. Costurile la care s-ar ridica un asemenea obiectiv sportiv se ridică, potrivit spuselor primarului, la trei milioane de lei, bani care însă reprezintă o reală problemă. „Bugetul local este foarte modest, cât să ne târâm… Tragem speranță la Consiliul Județean, poate ne va ajuta, altfel nu văd cum vom realiza ceea ce ne-am propus cu baza sportivă”, a conchis Simion.