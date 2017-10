„La un an de mandat, nu pot să spun că sunt mulţumit“

Dănuț Culețu:

„La un an de mandat, nu pot să spun că sunt mulțumit“

„Pentru fiecare dintre noi, cei aleși și validați ca parlamentari în decembrie 2012 se încheie întâiul an din mandatul 2012-2016. Este un moment al bilanțului și al perspectivei. În acest prim an am formulat 26 de întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului. Am inițiat și susținut, alături de membrii grupului parlamentar al PDL, nouă moțiuni simple. Totodată, am elaborat și înregistrat 27 de pro-puneri legislative în diferite domenii și am susținut șapte declarații politice care au vizat probleme sensibile ale României, în speranța că atât autoritățile centrale cât și cele locale vor ține cont de interesele naționale”, a declarat deputatul Dănuț Culețu.Întrebat dacă vreuna din propunerile sale le-gislative s-a concretizat în lege, parlamentarul constănțean a negat. Mai mult, el s-a declarat profund dezamăgit de ceea ce se întâmplă în Parlamentul României.„La un an de mandat, nu pot să spun că sunt mulțumit. Este un mare impact să vezi că, mai nimic nu se concretizează, mai ales atunci când vii dintr-un domeniu unde există realizări și satisfacții în urma muncii tale. Este vorba de domeniul bancar de unde eu am plecat. Este dezolant să vezi că în Parlamentul României nu există interes din partea unora care se află la putere, numai și numai pentru că cei care fac anumite propuneri fac parte din opoziție”, a spus deputatul Dănuț Culețu.