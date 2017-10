La revoluţie se şi moare, nu-i aşa?

La 20 de ani de la evenimentele din decembrie ’89 Remus Macovei întreabă:

La revoluție se și moare, nu-i așa?

Prefectura Constanța a găzduit, ieri, o dublă lansare ocazionată de marcarea, anul acesta, a 20 de ani de la revoluția din decembrie 1989, moment ce simbolizează, în mentalul colectiv, căderea regimului comunist din România. A fost vorba, concret, despre cartea „La revoluție se și moare, nu-i așa?”, semnată de colonelul în rezervă Remus Macovei și de revista „Arma Pontica”, definită de Asociația „Cultul eroilor” - Filiala Constanța, drept „publicație de cultură, de informare și atitudine” care dedică, în acest prim număr, pagini întregi evenimentelor din ’89. La lansarea ce a avut loc în holul Instituției Prefectului Județului Constanța au luat parte, alături de autori, numeroase cadre militare, active sau în rezervă, foști revoluționari, dar și prorectorul Universității Ovidius, profesor doctor Marian Cojoc, și directorul Arhivelor Județene Constanța, Virgil Coman. Numit de Marian Cojoc, prefațatorul lucrării „La revoluție se și moare, nu-i așa?”, „un mărturisitor care se documentează și la cald, și la rece”, Remus Macovei a ținut să menționeze, ieri, că are un „sentiment de ușurare” că îi vede împre-ună la eveniment pe revoluționari și pe militari. Din punctul său de vedere, „istoria este a noastră și trebuie s-o acceptăm” indiferent sau poate chiar în pofida numeroaselor controverse care au caracterizat dezbaterile referitoare la evenimen-tele din decembrie ’89. Cu ocazia lansării, colonelul în rezervă a precizat, referindu-se la cele 118 victime pe care revoluția le-a făcut la Constanța (30 de morți și 83 de răniți) că „la Constanța nu au existat teroriști”, dar și că „la Constanța nu trebuia să se moară”. Prorectorul Universității „Ovidius” a făcut referire la cartea lui Macovei ca la o lucrare „de maximă importanță, atât sub raport metodologic, cât și documentar”. Una dintre afirmațiile făcute, însă, de prof. dr. Marian Cojoc e, poate, cea mai semnificativă pentru evenimentul de ieri, dar și pentru comemorarea, în 2009, a 20 de ani de la ceea ce unii au numit „lovitură de stat”, alții „revoluție”, alții cea mai impresionantă cădere a regimului totalitar din sud-estul Europei: „Revoluția e încă vie, o simțim ca atare”, a declarat el. Tot în contextul celor două lansări de ieri, Remus Macovei a anunțat că Asociația „Cultul eroilor” - Filiala Constanța a întocmit ceea ce se numește „Cartea de aur” a eroilor martiri, document ce nu exista până acum în județul Constanța și care include numele și prezentarea eroi-lor constănțeni implicați în revoluția din 1989, precum și monumentele ridicate în Constanța în memoria celor care și-au pierdut viața în eve-nimentele de acum 20 de ani. Macovei a dăruit un astfel de exemplar Prefecturii Constanța, urmând ca alte trei să ajungă la Consiliul Județean Constanța (CJC), la Muzeul „Ferdinand I”, precum și la Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989. Interesant a fost, cu acest prilej, anunțul făcut de directorul Cancelariei Prefectului Județului Constanța, Corina Cușa, potrivit căreia prefectul Claudiu Palaz intenționează realizarea, cât de curând, în incinta instituției, a unui muzeu care să adune la un loc toate documentele relevante din istoria județului de la malul mării.