„La PDL Constanţa este nevoie de disciplină“

Constantin Chirilă:

„La PDL Constanța este nevoie de disciplină“

După dizolvarea Biroului Permanent Local al Organizației Munici-pale Constanța și demiterea președintelui Organizației Municipale a PDL Constanța, Maria Stavrositu, conducerea organizației de la malul mării va fi condusă interimar de deputatul Constantin Chirilă.În momentul de față, Chirilă este și prim-vicepreședinte al Biroului Permanent Județean al PDL Constanța.El a fost desemnat cu 21 de voturi pentru și o abținere, de membrii Biroului Permanent Județean pentru a prelua interimar conducerea Organizației Municipale a PDL Constanța.Decizia a fost luată în lipsa de-putatului Constantin Chirilă care nu a putut fi prezent la ședința de la Constanța deoarece avea anumite proiecte de analizat în comisia de la Camera Deputaților.„Nu am putut fi la Constanța deoarece am avut de lucru la comisie. Am fost sunat de unul dintre colegii din Biroul Permanent Județean Constanța care mi-a spus că am fost propus să preiau conducerea Organizației Munici-pale a PDL Constanța. Nu am nimic împotrivă, eu nu mă dau la o parte de la muncă, dacă așa au hotărât colegii mei”, a declarat Constantin Chirilă pentru „Cuget Liber”.El a prezentat și o scurtă viziune asupra a ceea ce ar trebui schimbat în cadrul organizației municipale de la Constanța.„La PDL Constanța este nevoie de un proces de reconstrucție iar cuvântul de ordine trebuie să fie disciplina legală și statutară. La Constanța, de ceva timp, există numai și numai dispute între organizația municipală și cea de la județ. Nu este posibil așa ceva, nu se poate face treabă în aceste condiții, nu se pot discuta proiecte în cadrul filialei, ce să mai zicem de o echipă puternică care să-l bată pe Mazăre. Nu poți avea încredere că poți face echipă cu oameni care te atacă prin presă și caută numai gâlceavă. De aceea, spun că este neapărat nevoie de o reconstrucție comună a celor două organizații care trebuie să colaboreze foarte bine între ele. De asemenea, același lucru ar trebui făcut și la Organi-zația de Tineret. Eu sunt de 20 de ani în partidul acesta și nu-mi este greu să mă înham la așa muncă pentru că am mai făcut-o cu ani în urmă. Am mai clădit o organizație municipală puternică și unită pe care, apoi, am predat-o lui Adi Manole”, a spus Constantin Chirilă.Printre altele, el a mai adăugat că, procesul de reconstrucție comun dintre cele două organizații, municipală și județeană, care există în viziunea sa, presupune în primul rând disciplină de partid, legală și statutară.Ținând cont de ultimele eveni-mente legate de alegerile locale, dar și de disputele existente între unii membri de partid ai PDL Constanța, luni seara, membrii Biroului Permanent Județean al PDL Constanța s-au reunit în cadrul unei ședințe de partid.În acest context, s-a supus la vot dizolvarea Biroului Permanent Local al Organizației Municipale Constanța, fiind exprimate 21 de voturi pentru și o abținere. Cei prezenți au supus la vot și propu-nerea ce viza demiterea președintelui Organizației Municipale a PDL Constanța, Maria Stavrositu, fiind înregistrate 22 de voturi pentru.