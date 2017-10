La Murfatlar, coaliţia de guvernare i-a împăcat pe Cojocaru şi Crivineanu

La Murfatlar, coaliția de guvernare i-a împăcat pe Cojocaru și Crivineanu

Nu de puține ori tensiunile iscate în coaliție pe marginea împărțirii funcțiilor de conducere a deconcentratelor sunt secondate de disputele din cadrul administrațiilor locale, acolo unde democrat-liberalii și social-democrații fie refuză categoric, fie efectiv nu reușesc să ajungă la un consens. Murfatlarul este, însă, un caz aparte, aici coaliția pliindu-se pe declarațiile de la centru. Spre deosebire de Năvodari, administrația din Murfatlar pare să fie rezultatul unei colaborări benefice între pedeliști și pesediști. După schimbarea, printr-un proiect de hotărâre a fostului viceprimar liberal, Ion Vlădoi, și înlocuirea acestuia cu pesedistul Nicolae Crivineanu, fost primar al localității, activitatea Consiliului Local Murfatlar pare să meargă în direcția bună. „În primul rând, actualul viceprimar vine la muncă, este o mare diferență”, a punctat edilul-șef, democrat-liberalul George Cojocaru. În opinia primarului, schimbarea viceprimarului a condus la o majoritate în CL, fapt care le permite lui și aleșilor locali să realizeze proiectele pe care și le propun. Reamintim că în timpul fostului mandat, pe vremea când democrat-liberalul Cojocaru era viceprimar, iar Nicolae Crivineanu edil-șef, tensiunile dintre cei doi erau frecvente. Mai mult decât atât, ele se acutizaseră pe fondul campaniei electorale pentru localele din 2008, atunci când ambii aspirau la mandatul de primar al orașului. Disensiunile au continuat chiar și în primele luni de mandat ale pedelistului, transformându-se uneori în atacuri la persoană. În prezent, de dragul coaliției, apele par să se fi liniștit: „Am lăsat orgoliile la o parte, pentru că se poate trece peste anumite lucruri. Avantajul meu este că îl cunoșteam pe Crivineanu și cu bune, și cu rele, de pe vremea când eu eram viceprimar și el primar. Dacă știi să iei ce e mai bun de la un om nu are cum să nu fie OK”, a subliniat George Cojocaru. De asemenea, el a declarat și că actuala situație este îmbucurătoare și prin prisma faptului că lucrurile încep efectiv să se miște: „Am observat că după ce am făcut majoritatea în CL mergem în direcția corectă. Până în luna februarie eu nici viceprimar, nici CL nu am avut”, a mai afirmat șeful administrației locale din Murfatlar. De asemenea, Cojocaru a menționat și că, în ceea ce-l privește, nu i-a fost prea greu să descopere „cheia succesului” în gestionarea problemelor localității: „Nu era atât de complicat: am avut două alternative, cu liberalii nu a mers, mergem acum cu pesediștii. Eu cred că această coaliție de guvernare se poate regăsi în teritoriu, pentru că la nivel local se poate colabora cu orice partid, trebuie doar să vrei”, a atras atenția edilul PD-L. Nu în ultimul rând, Cojocaru a recunoscut și faptul că speră ca prin colaborarea pe care o are cu Crivineanu, relația dintre admi-nistrația locală și Consiliul Județean Constanța să se îmbunătățească, dar și ca legăturile cu deconcentratele conduse de pesediști să fie facilitate de actualul viceprimar social-democrat.