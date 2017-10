„La mine acasă, nu s-a spus niciodată Moş Gerilă“

Senatorul Puiu Hașotti:

„La mine acasă, nu s-a spus niciodată Moș Gerilă“

Senatorul liberal Puiu Hașotti a rememorat perioada sărbătorilor de iarnă din copilărie, pe care le-a petrecut cu „întreaga mare familie”, el amintindu-și că niciodată nu l-a așteptat pe Moș Gerilă, pentru că în casa în care a crescut s-a spus numai Moș Crăciun. „Când încă credeam în Moș Crăciun - și la mine în casă nu s-a spus niciodată Moș Gerilă, s-a spus numai Moș Crăciun - mi-aduc aminte că împreună cu toți frații mei, verii și verișoarele - toți mai mici decât mine, așadar ei credeau încă și mai mult în Moș Crăciun - să fi avut șase-șapte ani pe vremea aceea, un unchi de-al meu s-a făcut Moș Crăciun și am fost teribil-teribil de impresionați. Jumătate dintre noi au început să plângă, unii de bucurie, alții de frică și țin minte că era un brad foarte, foarte mare și noi toți în jurul acelui brad împreună, bineînțeles, cu întreaga mare familie. Cred că aceasta este cea mai puternică impresie de Crăciun”, a declarat Puiu Hașotti. Senatorul constănțean a adăugat că o altă impresie puternică pe care o are de Crăciun este legată de faptul că un cor al studenților la Teologie din Constanța vine și îl colindă. „Și mai am o impresie, care în fiecare an se repetă: un cor al studenților la Teologie din Constanța vine și mă colindă și este absolut extraordinar”, a spus Hașotti.