La Medgidia a început circul! Prima "lecţie" pentru primarul Valentin Vrabie

Sunt doar un simplu "frustrat" din Constanta.La Pestera ati cioplit o statuie.Statuia a fost furata din Pestera si a intrat in mitologia dobrogeana.Acum toata lumea din Medgidia asteapta sa le vorbeasca stauia lui Vrabie urcata pe un soclu in piata centrala.In ziua cand noi toti vom inceta sa mai credem in basme si legende,in ziua cand vom renunta sa ne mai rugam la chipuri cioplite de noi,in ziua aia vom intra in lumea reala si civilizata.Dobrogenii se roaga la zei.Dobrogea este plina de legende si zeitati.La Constanta am avut un primar legendar,un fel de Mesterul Manole.Pacat ca Justitia i-a taiat aripile si l-a lasat sa cada din cer.La Cumpana avem o zeita.Este singura zeita vazuta de noi in carne si oase.Este singura zeita din lume care a ales sa traiasca printre muritori.La Navodari ne-a alintat chiar Zeus.Eu regret ca Zeus a plecat in lumea lui si nu ne mai baga in seama.Mare nenorocire pe noi.