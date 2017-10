"La Mangalia e liniştea dinaintea furtunii"

"La Mangalia e liniștea dinaintea furtunii"

La mai bine de o lună de la ultima ședință de consiliu local, reprezentanții administrației locale din Mangalia nu știu când va avea loc următoarea întrevedere de acest tip. Potrivit declarațiilor acestora, organizarea unei ședințe este dificilă în condițiile în care rectificările bugetare pe care primarul revenit în funcție Claudiu Tusac ar vrea să le facă nu coincid cu realitatea. Consilierul PDL Paul Foleanu a afirmat că de la revenirea lui Tusac la primărie este liniște, însă, în opinia sa, „este doar liniștea dinaintea furtunii”.„Nu putem să lăsăm primăria pe datorii“Întrebat când va avea loc următoarea ședință de CL, viceprimarul liberal Lucian Vișa a specificat: „Nu știu exact când, pentru că nu există consens pe buget. Primarul dorește să facă anumite investiții despre care noi considerăm că nu coincid cu încasările pe care o să le avem. Adică vrea să aprobăm folosirea unor bani care nu există. Noi considerăm că nu putem să facem acest lucru în condițiile în care vin alegerile, iar conducerea adminis-trației locale se va schimba. Dacă vine un primar nou nu e normal să găsească datorii, și așa avem datorii și în momentul de față”.Referitor la reluarea lucrărilor abandonate odată cu excluderea lui Tusac din funcție, Vișa a explicat că și această acțiune ține tot de rectificarea bugetară: „Au fost reluate lucrările de schimbare a bordurilor, dar nu și cele la fațadele blocurilor pentru că și acestea țin de rectificarea bugetară”.„Avem colaborare zero, ca și înainte“Consilierul PDL Paul Foleanu a confirmat spusele lui Vișa, menționând că nu s-a stabilit nimic cu privire la organizarea unei ședințe de CL. Foleanu a menționat că, „cel mai probabil Tusac face ce vrea și nu are nevoie de hotărâri de consiliu”.„Nu am mai făcut ședință de la cea în care am aprobat prețul la gigacalorie și rectificarea bugetară. Deocamdată este liniște, dar cred că este liniștea dinaintea furtunii. Nu avem nicio colaborare cu el, zero, ca și înainte. Probabil că el consideră că poate face ce vrea și nu are nevoie de hotărâri de consiliu local. A reluat lucrările, doar la borduri, la fațade nu am văzut să se lucreze. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla când va începe campania. Momentan e liniștite, după cum v-am zis, dar nu cred că mai durează mult până acest aspect o să se schimbe”, a declarat Foleanu.„Tusac nu are 27%, e o gogomănie!“Referitor la modul în care se vor desfășura alegerile la Mangalia și la persoanele aflate în această cursă, Foleanu a replicat: „Sondajul prin care Tusac spunea că are 27% este o gogomănie. N-are mai mult de 14-15% și asta așa, cu indulgență. El nu a reușit să facă un asemenea procent nici la alegerile prin care a devenit primar. Vă dați seama că acum, după toate cele întâmplate, nu mai are nicio șansă”, a explicat Foleanu.De altfel, pedelistul a menționat că nici Cristian Radu nu ar trebui să își facă prea multe speranțe cu privire la ocuparea scaunului de primar, pentru că, spune el, nu are notorietate în municipiu.Viceprimarul Mangaliei consideră însă că toți cei aflați în cursa electorală au șanse egale.„Alegerile nu s-au jucat încă. Din punctul meu de vedere și Zanfir Iorguș și Tusac și Cristian Radu au șanse. Depinde doar de ei și ne cum vor proceda de acum în acolo. Va câștiga cel care se va mobiliza mai repede”, a declarat Vișa.