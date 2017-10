„La Guvern nu a venit proiectul de descentralizare”

1

regionalizare

Indiferent ce legi , programe si reforme au initiat partidele si politicianistii din 1990 si pana in vai de zilele noastre , bune sau rele , rezultatul a fost acelasi : dezastrul economic , saracirea majoritatii si imbogatirea minoritatii . Indiferent de forma administrativa , fondurile europene vor intra in Romania numai in masura in care vor putea fi insusite de clasa politicianista corupta si demagogica . Pana la urma , orice reforma depinde de legislatie , de calitatea legii . Realitatea demonstreaza ca o lege " proasta " aplicata corect si cu bune intentii decat una buna si folosita doar in interese de grup si de chiverniseala a oligarhiei . Regionalizarea si descentralizarea trebuie sa aiba un singur scop : MODERNIZAREA , pentru care pana acum nu s-a facut nimic . Modernizare inseamna prosperitate pentru populatie , inseamna cel putin infrastrucura , retele de apa potabila si canalizare scoli si spitale bune etc . S-a realizat doar prosperitatea elitelor . Nimic din ceea ce promit demagogic partidele si guvernele nu se va putea realiza fara reforma clasei politice , adica inlocuirea TOTALA a urmasilor fostului PCR cu oameni dispusi sa se sacrifice pentru interesele generale , oameni capabili sa inteleaga ca democratia nu inseamna doar dreptul de a-ti alege stapanii o data la 4 ani.