"La Confort Urban, în locul lui Viorel Farcaş se va numi un manager interimar"

Edilul Decebal Făgădău:

"La Confort Urban, în locul lui Viorel Farcaș se va numi un manager interimar"

Consilierii locali ai municipiului Constan-ța au aprobat în cadrul ultimei ședințe proiectul de hotărâre privind organizarea Consiliului de Administrație al SC Confort Urban SRL Constanța, societate aflată în subordinea administrației publice locale. În consecință, aleșii PSD și PMP au votat favorabil, în timp ce liberalii s-au abținut pe motiv că nu cunosc două dintre persoanele propuse să ocupe funcțiile din cadrul Consiliului de Administrație.Drept urmare, proiectul a trecut prin votul PSD și PMP, astfel că din noul CA vor face parte Claudiu Rădulescu (inginer, director tehnic al societății), Marcela Frigioiu (economist, director al Direcției Financiare a Primăriei Constanța), Daniel Darea (șef serviciu control trafic RAJDP) și Elena Vlad (economist). Contractul acestora este încheiat pe o perioadă de patru luni, cu posibilitatea de prelungire a încă două luni, iar indemnizația lunară pe care o vor primi este de 2.132,67 lei brut. În plus, pe lângă cei patru din CA mai face parte și Andrei Florian Constantin, de profesie inginer, al cărui mandat se află încă în desfășurare.În altă ordine de idei, potrivit primarului municipiului Constanța, Decebal Făgădău, modificările la SC Confort Urban nu se vor opri aici, problemele pe care actualul manager, Viorel Farcaș, le are cu procurorii DNA impunând anumite schimbări.„Domnul Viorel Farcaș, chiar dacă nu este suspendat scriptic, de facto, nu-și poate exercita atribuțiile de manager, pentru că, prin controlul judiciar s-au instituit măsuri astfel încât să nu poată lua contact cu cei care lucrează la Confort Urban, cu consilierii locali sau cu aparatul executiv al Primăriei. Tocmai de aceea, am aprobat numirea unui Consiliu de Administrație interimar care va urma, de îndată ce hotărârea va intra în forță, să se întâlnească în ședință și să mandateze o persoană să exercite funcția de manager interimar până la clarificarea situației. Contractul de mandat între CA a Confort Urban, încheiat conform OUG 109, prevede doar faptul că, în situația în care vreme de 90 de zile, managerul nu își poate exercita atribuțiile, contractul încetează. Până în acel moment, pentru că vorbim despre o anchetă penală în curs, nu putem să ne substituim organelor judiciare. Tocmai de aceea, voi propune Consiliului de Administrație desemnarea unui manager interimar, pentru a asigura funcționarea acestei societăți a municipiului. Apreciez societatea pentru efortul de transformare și de implicare în viața orașului. În 2016, Confort Urban a înregistrat un profit de 46 miliarde lei vechi, din care jumătate s-a virat în bugetul municipiului”, a declarat edilul Decebal Făgădău.Totodată, el a mai spus că toate proiectele demarate de Confort Urban vor fi duse la bun sfârșit, însă este posibil să apară unele întârzieri în implementarea lor.Fostul director, cercetat de DNAReamintim că, luna trecută, directorul general al SC Confort Urban SRL, Viorel Farcaș, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA, în dosarul în care este acuzat, printre altele, de abuz în serviciu, luare de mită, spălare a banilor, instigare la delapidare în forma traficării bunului și conflict de interese.Conform anchetatorilor, în perioada mai 2014 - ianuarie 2017, Viorel Farcaș, în calitate de director general al SC Confort Urban SRL și o altă persoană, cu viză de control financiar preventiv, cu rea credință, ar fi participat la atribuirea a două contracte către două societăți comerciale și ulterior la efectuarea unor plăți nelegale în cadrul celor două contracte ce au avut ca obiect servicii de transport rutier și închiriere utilaje în valoare de 22.764.600 lei, respectiv furnizarea de piatră spartă în valoare de 3.075.000 lei. Aceste contracte, spun anchetatorii, ar fi fost încheiate cu încălcarea dispozițiilor legale care impuneau, printre altele, organizarea unor proceduri de licitație publică. Prin aceste acțiuni Farcaș ar fi prejudiciat bugetul SC Confort Urban SRL cu suma totală de 17.994.680 lei, reprezentând contravaloarea plăților ilegale efectuate în favoarea societăților executante.În același context, Cristinel-Viorel Farcaș i-ar fi cerut administratorului uneia dintre cele două societăți să achiziționeze un autovehicul marca Porsche Macan S (în valoare de 95.000 euro) pe care să i-l pună la dispoziție cu titlu de folos necuvenit, în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, respectiv atribuirea și plata serviciilor respective. Procurorii susțin că autoturismul ar fi fost folosit gratuit exclusiv și permanent de Viorel Farcaș și soția sa, din data de 19 noiembrie 2014 până la data de 17 martie 2016, când administratorul de drept al firmei l-a vândut fictiv soției lui Cristinel Farcaș.