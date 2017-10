"La Cernavodă nu se va semna niciodată protocolul USL"

2

@ Ion Luca Caragiale

Este usor sa va ascundeti in spatele unui anonimat si sa aduceti jigniri nejustificate. Asta demonstreaza ce fel de om sunteti. 1. In primul rand unui jurnalist ar trebui sa-i fie rusine atunci cand NU ia si punctul de vedere al unei parti implicate. In cazul de fata este vorba de liderul PNL Cernavoda. 2. Ca este o persoana penala sau nu este, asta numai justitia va stabili. Pana la proba contrarie, orice persoana beneficiaza de prezumtia de NEVINOVATIE.