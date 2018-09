La ce strategie se gândește Dragnea ca să nu mai iasă Iohannis președinte

Primarul capitalei, Gabriela Firea, a spus, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, care a avut loc, sâmbătă, în stațiunea Neptun, că liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că nu va candida la alegerile prezidențiale din 2019 și că s-ar putea să existe un candidat comun PSD-ALDE - Călin Popescu Tăriceanu.Ea a spus că Tăriceanu ar fi un președinte de țară extraordinar, dar pentru PSD ar fi un moment istoric negativ, pentru că social-democrații au avut întotdeauna un candidat la președinție.Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, Dragnea a subliniat că nu are ca obiectiv să candideze el însuși la alegeri, însă cel mai important este ca președintele Klaus Iohannis să nu câștige un nou mandat.„Ceea ce am prezentat ca și propunere colegilor mei, am discutat și ieri, le-am spus și astăzi, că în opinia mea trebuie să avem un candidat comun. Nu să nu fie un candidat de la PSD, ci să fie un candidat comun PSD-ALDE. Încep discuțiile în partid, stabilim că vom avea un candidat comun, să stabilim dacă și la europarlamentare vom face la fel și de asemenea, în termen rezonabil, să stabilim candidatul. Am avut aceste discuții de principiu, nu s-a luat încă o decizie, dar cei mai mulți colegi au agreat ideea unui candidat comun”, a declarat, sâmbătă, Liviu Dragnea în conferință de presă, la finalul ședinței CExN de la Neptun.Întrebat despre o posibilă candidatură a sa la alegerile prezidențiale, liderul PSD a subliniat că nu are acest „obiectiv esențial”, considerând că alegerile prezidențiale sunt importante, dar nu reprezintă cel mai important obiectiv. Dragnea a spus că cel mai important lucru este ca președintele Klaus Iohannis să nu câștige un nou mandat.„Am spus că eu nu am ca obiectiv esențial în viață să candidez la alegerile prezidențiale. Sunt foarte importante, dar nu cred că este cel mai important obiectiv. Nu cred că trebuie să ne lăsăm scoși de pe linia pe care am pornit. Trebuie să ducem lucrurile în continuare și să nu avem ezitări și să adoptăm toate măsurile pe care le-am inițiat. Nu am avut niciodată acest obiectiv. Și nu s-a schimbat nimic între timp. Și nici nu cred că se va schimba nimic. Cel mai important e ca Iohannis să nu mai fie președinte. Iohannis este un dezastru pentru România”, a susținut Liviu Dragnea.