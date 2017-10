La al doilea mandat! Ce proiecte are primarul Dorinela Irimia pentru comuna Saraiu

Primarul Dorinela Irimia va conduce și în următorii patru ani destinele comunei Saraiu, după ce, la alegerile din 5 iunie, a obținut 73,87% din voturile valabil exprimate. La scrutinul de luna trecută, șefa administrației a avut doi contracandidați, Aurelian Purice, de la PSD, și Gheorghe Iancu, de la PNL, însă niciunul dintre ei nu a convins electoratul că ar trebui să ajungă la cârma primăriei.De departe, motivele pentru care oamenii i-au încredințat, fără probleme, Dorinelei Irimia un nou mandat au constat în faptul că, în mandatul 2012-2016, fața localității s-a schimbat în totalitate comparativ cu alți ani, când au fost alți primari.În plus, primarul Dorinela Irimia a spus de nenumărate ori că își dorește ca Saraiu să devină o comună europeană, iar pentru acest lucru are deja mai multe proiecte aprobate, proiecte ce vor fi realizate de Compania Națională de Investiții și prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.„Din categoria proiectelor deja aprobate face parte proiectul ce vizează asfaltarea tuturor drumurilor din comuna Saraiu, amenajarea trotuarelor prin împletirea armonioasă dintre beton, gazon și trandafiri, conferind trecerii prin comună o nouă imagine, dar mai ales un nou confort. Un alt proiect este cel privind construirea unui cămin de bătrâni într-un ansamblu arhitectural, dar și peisagistic, care să le ofere bătrânilor noștri un mediu care să cuprindă toate facilitățile de care vârsta lor îi face să aibă nevoie. Totodată, pentru prima dată, în comuna Saraiu, colectarea și epu-rarea apelor menajere se va face printr-o rețea de canalizare și stație de epurare. Un alt proiect aflat deja în procedură de licitație vizează transformarea căminului cultural într-o casă de cultură la standard municipal.De asemenea, pentru extinderea se-diului administrativ, voi amenaja anexa primăriei transformând-o într-o clădire cu parter și un nivel care, în acest moment, are deja refăcută structura de fundare. Deschiderea unui birou notarial care să deservească toate necesitățile și construirea unei săli de sport cu toate dotările necesare în curtea școlii sunt alte două proiecte deja aprobate”, a explicat primarul Dorinela Irimia.Pe lângă toate acestea, pe agenda șefului administrației din Saraiu mai există un proiect în curs de aprobare ce constă în organizarea unor cursuri de calificare în diverse meserii prin obținerea de subvenții POSDRU. Scopul acestui proiect este de a păstra cât mai mulți tineri în vatra satului.În plus, prioritară mai este și înființarea unui departament de consultanță în cadrul primăriei pentru accesarea fondurilor europene, înființarea Poliției Comunitare și supravegherea video a comunei și atribuirea de loturi pentru tinerii căsătoriți și tinerii fermieri.