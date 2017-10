La Agigea sau la Constanţa? Unde îşi plătesc impozitele firmele din Portul Constanţa Sud - Agigea

La Agigea sau la Constanța? Unde își plătesc impozitele firmele din Portul Constanța Sud - Agigea

Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, are un nou motiv de bucurie după ce magistrații de la Tribunalul Constanța s-au pronunțat în dosarul ce viza hotarele localităților Agigea și Constanța, hotare care aveau ca interes principal colectarea taxelor și impozitelor de la agenții economici ce-și desfășoară activitatea în Portul Constanța Sud-Agigea.„Instanța de judecată a admis acțiunea noastră. Pe baza probelor și a expertizelor am câștigat procesul pe fond la Tribunalul Constanța care a stabilit hotarele unităților administrativ- teritoriale, respectiv a Municipiului Constanța și comunei Agigea. Este vorba despre procesul ce viza și achitarea taxelor și impozitelor de către agenții economici din Portul Constanța Sud-Agigea către Primăria Agigea și nu la Primăria Constanța. Cu documente și efectuarea unor expertize am dovedit că aveam dreptate și taxele trebuie achitate la Primăria Agigea. În acest fel, agenții economici de acolo nu vor mai plăti și taxa de liniște impusă de Primăria Constanța. În plus, toate taxele și impozitele sunt mult mai mici față de cât le impunea Primăria Constanța să plătească”, a declarat primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu.Întrebat care ar fi suma ce va reveni Primăriei Agigea din colectarea taxelor și impozitelor de la agenții economici din Portul Constanța Sud- Agigea, edilul a explicat că aceasta s-ar ridica la aproximativ două milioane de euro.„Nu am o estimare concretă, însă Primăria Agigea ar putea încasa aproximativ două milioane de euro. Cu acești bani vom putea face mult mai multe investiții în comuna Agigea”, a mai spus primarul Cristian Cîrjaliu.Litigiul dintre cele două unități administrativ-teritoriale este mai vechi și cel care s-a zbătut cel mai mult să dovedească că banii trebuie să ajungă în visteria Primăriei Agigea și nu în cea a Primăriei Constanța a fost social-democratul Cristian Cârjaliu. De altfel, la un moment dat, în acest fel a atras și furia foștilor șefi ai PSD Constanța care l-au amenințat chiar cu excluderea din partid dacă nu renunță la litigiu. Fără să țină cont de amenințări, în 2009, Cârjaliu a organizat, inclusiv, un referendum în vederea trecerii celor 988 de hectare ale Portului Constanța Sud-Agigea în unitatea administrativ- teritorială a localității.Referendumul a fost validat, iar prin acea acțiune și prin sentințele judecătorești favorabile comunei Agigea, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și agenții economici care dețin clădiri în zona Port Constanța Sud-Agigea au fost nevoiți să achite taxele și impozitele aferente acestor clădiri către administrația publică locală condusă de Cîrjaliu. Iar acum, această hotărâre judecătorească vine să reconfirme situația de fapt și să risipească orice dubiu. „Agenții economici din Portul Con-stanța Sud-Agigea trebuie să plătească impozitele la Primăria Agigea”, a mai spus edilul Cristian Cîrjaliu.