"La 42 de ani, mă simt pregătit să fiu preşedintele românilor"

"La 42 de ani, mă simt pregătit să fiu președintele românilor"

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PSD, premierul Victor Ponta, și-a lansat candidatura la funcția de președinte al României sâmbătă, pe Arena Națională, la eveniment fiind așteptate, potrivit organizatorilor, aproximativ 70.000 de persoane, din toată țara. Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbătă, că la vârsta de 42 de ani, pe care a împlinit-o chiar în această zi, se simte pregătit să fie președintele românilor."Azi la 42 de ani vreau să vă spun că mă simt pregătit, am curajul, am încrederea, credința, împreună cu dumneavoastră, că pot fi președintele românilor, că putem să facem acea mare schimbare pe care o așteptăm. Vreau să fiu președintele românilor care vor sărbători 100 de ani de la marea unire", a spus PontaEl le-a spus participanților la evenimentul de lansare că este recunoascător pentru faptul că social-democrații au avut încredere să-l aleagă președinte al partidului la 37 de ani și că românii au avut încredere să fie premier la 39 de ani."Vreau spun cât sunt recunoscător pentru că la 37 de ani ați avut încredere să mă alegeți în fruntea PSD, partid pe atunci înfrânt, care își pierduse speranța. Am fost împreună, uniți și am câștigat toate bătăliile. O vom câștiga și pe cea din 16 noiembtrie, o bătălie pentru România', a spus Ponta, citat de Mediafax.