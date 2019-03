Kovesi şi ceilalţi candidaţi pentru funcţia de procuror european, audiaţi azi în comisia LIBE. Socialiştii au contestat procedura

Kovesi și ceilalți candidați pentru funcția de procuror european, audiați azi în comisia LIBE. Socialiștii au contestat procedura







UPDATE. Votul în Comisiile pentru libertăți civile și control bugetar va avea loc miercuri la ora 12.00.



UPDATE Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan spune că socialiștii și comuniștii din Comisia LIBE a Parlamentului European au contestat procedura de audiere a candidaților la funcția de procuror-șef european, iar decizia se va lua la prânz.



„Socialiștii și comuniștii din Comisia pentru libertăți civile (LIBE) a Parlamentului European au contestat procedura prin care vor fi audiați astăzi cei 3 candidați pentru poziția de Procuror European. De ce au contestat această procedură? Deoarece vor să tergiverseze și să obstrucționeze întreg procesul. Ce va urma acum? Astăzi la prânz în Comisia LIBE va avea loc un vot pe această procedură. Care va fi rezultatul votului? Eu cred că rezultatul votului va confirma această procedură și vom avea audierea în această după-amiază, așa cum este programat și așa cum este firesc. În cazul în care contestarea va avea succes, atunci nu vom avea nicio audiere în această după-amiază”, a scris eurodeputatul pe pagina sa de Facebook.



În opinia sa, contestare și obstrucționarea socialiștilor și comuniștilor nu vor avea succes.



Audierile pentru postul de procuror-șef european, la care candidează și fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi, sunt programate pentru marți, începând cu ora 16.30 (ora României), în Comisiile pentru libertăți civile și control bugetar ale Parlamentului European.



Procurorul-șef european va conduce Parchetul European (EPPO), care ar urma să fie operațional până la finalul anului 2020.



Marți, în timpul unei audieri publice organizate de Comisia pentru libertăți civile, la care va participa și Comisia pentru control bugetar, deputații îi vor avea în față pe cei trei candidați selecționați (în ordine alfabetică), Jean-François Bohnert din Franța, Laura Codruța Kövesi din România și Andres Ritter din Germania.



Procurorul-șef va fi numit de comun acord de către Parlamentul European și Consiliu.



Audierile vor avea loc începând cu ora 16.30 (ora României). Potrivit președintelui Comisiei LIBE, Claude Moraes, fiecare candidat va fi audiat timp de 75 de minute.



Mesajul transmis de Claude Moraes, pe e-mail, membrilor Comisiei LIBE conține și scrisoarea președintelui Parlamentului European Antonio Tajani în care anunța că Laura Codruța Kovesi se află pe lista scurtă a celor trei procurori care candidează pentru funcția de procuror șef european. În scrisoarea din 4 februarie a lui Tajani, Kovesi figura pe primul loc în ordinea preferințelor pentru șefia Parchetului European, urmată de Jean-Francois Bohnert (Franța) și Andres Ritter (Germania).



Președintele Comisiei LIBE a atașat mesajului și scrisoarea grupului de selecție, plus CV-urile celor trei candidați și răspunsurile la trei întrebări adresate de grupul de selecție. „O listă de trei nume a fost trimisă Parlamentului European și Consiliului în baza evaluării făcute de grupul de selecție, în concordanță cu articolul 14 (3) din Regulamentul UE 2017/1939. Potrivit Regulamentului 2017/1939 Parlamentul European și Consiliul vor numi prin consens procurorul-șef european pentru un mandat de 7 ani care nu poate fi reînnoit. Consiliul (COREPER) a stabilit o listă preferențială de candidați pe 20 februarie 2019.



Luni, liderul PSD Liviu Dragnea s-a întâlnit cu Claude Moraes, președintele Comisiei de libertăți civile, justiție și afaceri interne din Parlamentul European.



"Ne-am întâlnit pe hol. Este foarte important să facem precizarea asta și să nu mai apară fake news și informații că m-am întâlnit în birou cu domnul Moraes și cu doamna prim-ministru. Ne-am întâlnit pur și simplu pe hol și am discutat două minute", a spus liderul PSD.



Întrebat dacă au discutat despre audierea Laurei Codruța Kovesi, Dragnea a răspuns: "Nu. În două minute.. Nu aveam de ce".



După audiere, coordonatorii LIBE vor avea o ședință pe 27 februarie pentru deliberările cu privire la candidați. După negocieri, un singur candidat va fi propus votului plenului Parlamentului European, care va lua decizia prin majoritate absolută.



Procurorul Jean-François Bohnert, din Franța, s-a clasat pe primul loc în urma votului reprezentanților permanenți ai statelor în Consiliul Uniunii Europene privind desemnarea procurorului-șef european, au afirmat surse citate de site-ul de știri New Europe, fiind urmat de Laura Codruța Kovesi, din România, și de germanul Andres Ritter.