Kovesi la CSM: "Nu îmi dau nicio demisie, nu am motive!"

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a declarat, astăzii, la sediul CSM, că nu are motive să își dea demisia din funcție, punctând că nu sunt tensiuni în DNA."Nu este vorba de niciun conflict, e o cerere prin care am cerut un aviz consultativ în vederea revocării a doi procurori care lucrează în DNA. Am cerut revocarea a doi procurori, conform procedurii. Nu pot să detaliez motivele. Nu este nicio tensiune, activitatea se desfășoară normal. Sunt peste 160 de procurori în DNA, aici vorbim de propunerea de revocare a doi procurori din DNA", a afirmat Kovesi, citată de Agerpres.Întrebată dacă își va da demisia din funcție, aceasta a negat, spunând că nu are motive. "Nu, nu îmi dau nicio demisie, nu am motive", a susținut șefa DNA.Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discută marți cererea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, de revocare din funcție a procurorilor Doru Țuluș și Mihaiela Moraru Iorga, dar și solicitările de încetare a activității formulate de anchetatorii Adrian Țîrlea și Doru Văcaru.