Kovesi: Învinuirile din cel de-al doilea dosar sunt fabulaţii întocmite exclusiv în scopul denigrării

Kovesi: Învinuirile din cel de-al doilea dosar sunt fabulații întocmite exclusiv în scopul denigrării

Fostul procuror-șef al DNA Laura Codruța Kovesi susține că acuzațiile care îi sunt aduse în dosarul în care este învinuită pentru constituire de grup infracțional organizat în modalitatea coordonării și complicitate la represiune nedreaptă sub forma participației improprii sunt "fabulații întocmite exclusiv în scopul denigrării"."Învinuirile descrise în comunicatul de presă sunt fabulații întocmite exclusiv în scopul denigrării, chiar atitudinea procurorului de caz, Adina Florea, dovedind că dorește doar un dosar mediatic și nu unul juridic, în care să se afle adevărul", precizează Laura Codruța Kovesi într-un comunicat transmis, vineri, AGERPRES, prin care emite un drept la replică față de comunicarea prin care Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție a prezentat acuzațiile aduse acesteia într-un nou dosar.Ea explică faptul că emiterea unor ordine interne în activitatea curentă a procurorului șef DNA este reglementată, ca atare nu poate fi considerată o activitate ilegală și că emiterea unor circulare/ordine constituie o componentă a activității manageriale pentru uniformizarea practicilor în cadrul structurii de parchet și nu constituie acte ilicite."Este absolut hilar să se susțină că emiterea unor ordine interne scrise este o componentă a coordonării unui grup infracțional organizat. Așa lucrează toate Parchetele și toate instituțiile publice, în general. Aceste circulare au rolul unor îndrumări de natură teoretică, procurorii fiind independenți în activitatea lor, mai ales atunci când vorbim de administrarea probelor și de soluțiile emise. Atunci când procurorii audiază martori sunt obligați să respecte dispozițiile Codului de procedură penală și nu îndrumările teoretice care vizează interpretarea unor dispoziții legale. Modul în care procurorii au audiat martorii în procesul penal este verificat de către judecători atunci când judecă dosarele. Sancțiunea audierii unor martori cu nerespectarea dispozițiilor legale are ca efect înlăturarea acestora ca probe din procesul penal", menționează Kovesi.Aceasta adaugă că circulara la care se face referire în comunicatul de presă al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, ci o sinteză a concluziilor desfășurate la o ședință de lucru internă din DNA, prin care s-a comunicat tuturor procurorilor că a existat o situație în care procurorii de caz au audiat un martor cu identitate reală și apoi și cu identitate protejată."Prin circulara respectivă am transmis tuturor procurorilor modul în care a fost soluționată situația de către instanța de judecată. Esența sintezei a fost aceea că judecătorul trebuie încunoștiințat de către procuror în cazul în care este vorba de același martor", spune fosta șefă a DNA.Laura Codruța Kovesi afirmă că cel mai relevant este faptul că respectiva circulară a fost emisă la câteva luni după ce martorii fuseseră audiați în acest fel de către Serviciul Teritorial Ploiești, astfel că este imposibil ca circulara să fi determinat în orice fel un comportament anterior al unor procurori DNA."Circulara a fost emisă în luna octombrie 2016, după ce în cauză fusese finalizat rechizitoriul, iar dosarul trimis în instanță. Conducerea centrală a DNA a aflat despre modul de audiere când această problemă s-a ridicat în judecata în camera preliminară și acesta este motivul pentru care s-a discutat într-o ședință de lucru situația creată. Este aberant să acuzi că ședințele interne ale DNA în care noi, procurorii, discutăm organizarea activității au constituit activități ale unui grup infracțional. Este revoltător și jignitor pentru DNA și pentru magistratură în general, astfel de ședințe având loc în toate Parchetele. De altfel, problema a mai fost dezbătută ulterior și în cadrul altor ședințe ale DNA și pentru că nu a existat o opinie unanimă a fost constituit un grup de lucru pentru analizarea practicii judiciare în materie și formularea unor concluzii", menționează aceasta.