Klaus Iohannis: "Sunt mulţumit de activitatea DNA"

Klaus Iohannis: "Sunt mulțumit de activitatea DNA"

Ştire online publicată Joi, 28 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, că este mulțumit de activitatea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind de părere că acuzațiile la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, sunt un „joc care merge prea departe”.„Da, eu am încredere în CSM, fiindcă aceste discuții arată că există opinii diferite și că ele se discută, mai rău ar fi fost să nu se discute nimic. Da, eu sunt mulțumit de activitatea DNA și dacă există astfel de plângeri privind existența unor acuzații că șefa DNA ar face presiuni la adresa procurorilor, atunci se vor rezolva cu siguranță la CSM”, a afirmat Iohannis, citat de Agerpres.El nu a dorit să comenteze demersul Laurei Codruța Kovesi de a sesiza Inspecția Judiciară în cazul declarațiilor ministrului Justiției.„Eu am lucrat în inspecție, nu în inspecție judiciară, ci în inspecție școlară și m-a făcut să stau să mă gândesc un pic ce se întâmplă în sistem. Adică niște procurori sunt eliminați din DNA, fiindcă nu și-au făcut treaba. Nu vreau să intru în detalii, poate sunt foarte buni, dar s-a decis că trebuie să-și continue activitatea la alte parchete, or, chiar aceste persoane incriminează conducerea instituției de unde au fost trimiși acasă - parcă totuși este un joc care merge prea departe”, a mai spus Iohannis, întrebat dacă acuzațiile la adresa șefei DNA afectează imaginea instituției.Chestionat dacă Laura Codruța Kovesi ar trebui să se prezinte la audierile Comisiei de anchetă privind alegerile din 2009, șeful statului a răspuns: „Nu cred că spețele penale trebuie să se discute în Parlament, singurul lucru în legătură cu spețele penale care trebuie să se discute în Parlament sunt încuviințările urmăririlor penale și acelea trebuie date”.