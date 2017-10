Klaus Iohannis se întâlneşte joi cu şeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker

Klaus Iohannis se întâlnește joi cu șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker

Ştire online publicată Miercuri, 10 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele Klaus Iohannis se intalneste joi, la Palatul Cotroceni, cu seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, anunta Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, discutiile vor viza in principal procesul de reflectie privind viitorul Uniunii Europene si negocierile legate de retragerea Marii Britanii din Uniune, dar "vor fi abordate si aspecte legate de prioritatile politice ale viitoarei Presedintii a Consiliului Uniunii Europene pe care Romania o va detine in primul semestru din 2019".Jean-Claude Juncker efectueaza o in vizita in Romania la invitatia presedintelui Klaus Iohannis.