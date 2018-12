Klaus Iohannis: România poate exercita Preşedinţia Consiliului UE, în pofida disputelor politice interne

Klaus Iohannis: România poate exercita Președinția Consiliului UE, în pofida disputelor politice interne

Președintele Klaus Iohannis a acordat un interviu publicației austriece Kurier, în care afirmă că este un adversar pentru oricine pune în pericol lupta împotriva corupției și statul de drept în România și că, din păcate, actuala majoritate guvernamentală are acțiuni în acest sens. Președintele spune însă că, în pofida viziunilor diametral opuse ale sale și ale Guvernului în acest domeniu și chiar și în aceste circumstanțe interne dificile, România poate asigura un mandat rezonabil la Președinția Consiliului UE.



"Sunt un adversar pentru oricine pune în pericol lupta împotriva corupției și statul de drept în România, indiferent dacă este sau nu membru al guvernului. Este adevărat că actuala majoritate parlamentară, care susține guvernul PSD, vrea slăbirea luptei împotriva corupției și a independenței sistemului judiciar. Eu susțin lupta împotriva corupției. Din prima zi a mandatului meu, folosesc toate puterile pe care Constituția mi le oferă pentru a împiedica adoptarea unor legi care slăbesc sistemul judiciar și legislația penală", a afirmat președintele Klaus Iohannis în interviu, potrivit news.ro.



El a fost întrebat și despre afirmațiile potrivit cărora guvernul României nu este bine pregătit pentru Președinția UE.



"Este evident că ar fi de dorit să avem un guvern mai bine pregătit, care să profite de această oportunitate în favoarea României. Chiar și în aceste circumstanțe interne dificile, putem asigura un mandat rezonabil la Președinția UE. Dincolo de controverse și de ideile diametral opuse ale mele și ale guvernului privind justiția și statul de drept, eu sper că disputele nu vor avea un impact negativ asupra exercitării președinției", a răspuns Iohannis.



Președintele a subliniat că, timp de un an și jumătate, participarea civică a cetățenilor, obiecțiile opoziției și eforturile sale au făcut posibilă corectarea unor modificări ale legilor și amânarea intrării în vigoare a unor acte normative. "Românii doresc consolidarea democrației și a statului de drept. Majoritatea cetățenilor doresc ca lupta împotriva corupției să rămână o prioritate", a adăugat Klaus Iohannis.



„Din păcate, coaliția de guvernământ încearcă să modifice după bunul plac legile justiției și Codurile Penale, ignorând cererile opoziției, asociațiilor magistraților și românilor care au ieșit în stradă. Ministrul Justiției încearcă să îl înlocuiască pe Procurorul General. Acest lucru confirmă tentativa de subordonare a justiției ai cărei beneficiari sunt mai mulți politicieni în funcții înalte", a mai spus președintele în interviu.



Întrebat despre o posibilă candidatură la funcția de președinte al Consiliului European, Klaus Iohannis a replicat: "Aș dori să subliniez faptul că în luna iunie a acestui an am anunțat public candidatura mea pentru un nou mandat de președinte al României", scrie romaniatv.net