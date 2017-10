KLAUS IOHANNIS O RESPINGE PE SEVIL SHHAIDEH. "Solicit coaliţiei PSD-ALDE să facă altă propunere"

1

CORECT

deci nu sunt fan al politicii dar fratilor cititi dreptul constitutional care arata clar:PRESEDINTELE POATE FI SUSPENDAT DACA REFUZA SI A TREIA PROPUNERE DE PREMIER A PARTULUI CARE ARE MAJORITATE SAU FORMEAZA O COALITIE MAJORITARA MAI MULTE PARTIDE. ASA CA ASA CA VREA DRAGNEA CARE NU STIM CE INTERESE ARE CU ACEA MADAM NU STIM ......SI DRAGNEA CREDE CA SUNTEM ASA IDIOTI SI NU CITITIM DREPTUL CONSTITUTIONAL? APAI FRATILOR DACA AVETI AMBITII NUMAI JUCATI PE CEEA AM VOTAT.....POPORUL ROMAN A VOTAT DAR NU UN PREMIER TURC A VOTAT O SCHIMBARE DECI DRAGNEA DE CE SE AGATA DE ACEASTA TURCOAICA?