Klaus Iohannis nu vrea să candideze la Preşedinţia României

Klaus Iohannis nu vrea să candideze la Președinția României

Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL), Klaus Iohannis, a anunțat că nu va candida la Președinția țării și că îl va susține pe liderul liberalilor, Crin Antonescu, pentru această funcție.„Eu iau în calcul să mă implic în campania prezidențială, în calitate de fruntaș al PNL, cu rezultate bune în sondaje. Candidatul nostru este Crin Antonescu. Am mai discutat aceste chestiuni. Nu am reevaluat, nu am rediscutat situația. Acum ne pregătim pentru europarlamentare”, a spus Klaus Iohannis, întrebat dacă va candida la Președinție.