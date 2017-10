Klaus Iohannis, mesaj către femei

1

REFERNDUMUL PENTRU FAMILIA CRESTINA SI FEMITATEA

DOAMNE AJUTA ! CRESTINII IUBESC FAMILIA FORMATA DINTR-UN BARBAT SI O FEMEIE, ROMANII TREBUIE SA FIE FERMI, CAND FAMILIA CRESTINA ESTE PUSA IN PERICOL, CUM ESTE CAZUL PARTENERIATULUI CIVIL, CARE PARTENERIAT CIVIL ESTE IMPUS DE CEI DE PESTE TOT, FARA SA SE TZINA CONT, CA IN ROMANIA CRESTINII ORTODOXI SUNT MAJORITARI, ADICA CE SA FACEM, SA ACCEPTAM ORIENTAREA SEXUALA A UNORA SI ALTORA, PENTRU CA ASA VREA ue, PARDON, ROMANII AU INTRAT IN ue, NU PENTRU ASA CEVA SI ALTELE CARE SE PETREC TOT PE DOS, PE DOS SI IAR PE DOS, MA REPET, FARA CA SA SE TZINA CONT DE ASPIRATZIILE SI DORINTZELE NOASTRE DE CRESTINI, ADICA NOI VOTAM UNA SI SE FACE ALTA, CE VREA ue, VREA prin iubitul lor johanis klaus werner " GUVERNUL MEU, PARTIDUL MEU, POPORUL MEU, TZARA MEA, SASE SAPTE CASE ALE MELE SI CATE OR MAI FI ALE MELE............. " ?! NOI, ROMANII NU AVEM NIMIC CU CEI DE ALTA ORIENTARE SEXUALA, CI AVEM, CE AVEM, CU PATIMA SI PACATUL LOR ?! NOI, OAMENII TREBUIE SA NE RUGAM PENTRU INTOARCEREA LOR PE CALEA CEA BUNA, CA SA NU PIARDA MANTUIREA, DOAMNE AJUTA !!! UN CRESTIN PENTRU ALT OM CARE ESTE TOT CHIPUL LUI DUMNEZEU, DOAMNE AJUTA-L !