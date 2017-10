Klaus Iohannis măreşte suspansul! Îl va desemna ori nu premier pe Sorin Grindeanu?

Klaus Iohannis mărește suspansul! Îl va desemna ori nu premier pe Sorin Grindeanu?

Surse din cadrul Administrației Prezidențiale susțin că șeful statului consideră propunerea de nominalizare pentru funcția de premier a PSD-ALDE, Sorin Grindeanu, mai bună decât Sevil Shhaideh. Cu toate acestea, președintele Klaus Iohannis nu a anunțat, ieri, dacă îl va desemna sau nu pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, cel mai probabil, Guvernul urmând să fie învestit în luna ianuarie. Sursele au mai spus că relația președintelui Iohannis cu viitorul premier va fi una de coabitare.La rândul lui, Sorin Grindeanu, noua propunere a PSD-ALDE pentru funcția de premier, a declarat, într-o emisiune televizată, că așteaptă cu interes decizia președintelui Klaus Iohannis, adăugând că este pregătit pentru orice scenariu.„Sunt pregătit pentru orice scenariu, nu sunt de capul meu. Privesc cu foarte mare responsabilitate acest vot pe care mi l-au dat colegii mei. Și, mai mult decât atât, votul cetățenilor. Nu vreau să fac aprecieri de ce va face domnul președinte. Sunt bănățean, îmi place să merg încet. Haideți să vedem ce se va întâmpla și cum vor arăta lucrurile. Cred că e normal să așteptăm decizia președintelui”, a spus Grindeanu.În privința noului cabinet, el a precizat că urmează consultări în coaliția PSD-ALDE, pentru a se stabili un calendar.„Calendarul este extrem de scurt. O să mă consult cu coaliția, cu președinții celor două Camere și o să stabilim acest calendar. Noi ne-am fi dorit, și aici nu vorbesc de mine, să facem acest lucruri în urmă cu o săptămână, când a fost desemnată Sevil Shhaideh”, a mai spus el.De partea cealaltă, PSD și ALDE lucrează la structura noului Executiv. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat că „formula guvernamentală construită în varianta Sevil Shhaideh premier nu este obligatoriu să fie păstrată în varianta Sorin Grindeanu prim-ministru”. Totodată, liderul PSD a refuzat să spună dacă printre miniștri vor fi persoane care nu sunt din PSD sau ALDE, dar a menționat că Sevil Shhaideh s-ar putea regăsi, ca ministru, în noul Executiv PSD-ALDE.Pe de altă parte, liderul social-democrat a adăugat că ceea ce se păstrează este criteriul unor oameni noi, în noul Executiv. În plus, Dragnea a conturat profilul de viitor ministru: „Să muncească, să gândească, să acționeze pentru interesul României, bun profesionist, să știe să comunice, să aibă capacitatea ca într-o perioadă scurtă să pună pe masa Parlamentului propuneri de răspuns la unele probleme foarte mari”.Sorin Grindeanu, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, deține o casă, trei terenuri și are un credit de peste 44.000 de euro. Potrivit declarației de avere depuse în iulie, Grindeanu deține, împreună cu soția sa, o casă de locuit în localitatea Giroc și două terenuri intravilane în Timiș, de peste 500 mp, respectiv aproape 300 mp, cumpărate. De asemenea, soția sa deține un teren agricol de aproape trei hectare în același județ, în satul Ofsenița, dobândit prin moștenire.În martie 2016, conform declarației de avere, Sorin Grindeanu a vândut un apartament pentru suma de 30.000 de euro. El a creditat firma DuoFarm, la care lucrează soția sa ca farmacist-diriginte, cu 83.500 de lei și 20.000 de euro. Familia Grindeanu a primit și o donație, din partea lui Nicolae Grindeanu, de 10.000 de euro.El are un credit contractat în 2007 și scadent în 2035, în valoare de peste 44.000 de euro.În ultimul an fiscal, Sorin Grindeanu a obținut 86.228 de lei din salariul de ministru și 7.610 lei din indemnizația de deputat. Soția sa a avut venituri de aproape 5.300 de lei ca diriginte-farmacist și de peste 33.000 de lei din închirierea unui apartament.