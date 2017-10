Klaus Iohannis, la ONU: România îşi menţine angajamentul privind posibila înfiinţare a unei Curţi Internaţionale împotriva Terorismului

Klaus Iohannis, la ONU: România își menține angajamentul privind posibila înființare a unei Curți Internaționale împotriva Terorismului

Ştire online publicată Joi, 21 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Într-adevăr, oameni din întreaga lume încă suferă de efectele brutale ale războiului, sărăciei, inegalității și nedreptății. Tensiunile asupra identității și credinței culturale sunt în creștere chiar și în societățile tradițional deschise și tolerante. Dezastrele naturale provoacă pagube tot mai mari de la an la an. Atacurile teroriste adâncesc sentimentul de insecuritate. Chiar dacă există anumite percepții conform cărora Națiunile Unite nu au gestionat corespunzător multitudinea și complexitatea noilor crize, este evident că nicio altă cale nu este mai potrivită decât multilateralismul în identificarea unor soluții viabile pentru actualele provocări la nivel mondial. Mai mult ca oricând, un sistem internațional bazat pe reguli - supremația Legii la nivel internațional - este fundamental pentru succesul nostru. ONU trebuie să aibă la dispoziție instrumentele esențiale pentru a funcționa ca o organizație eficientă care sa reflecte voința membrilor săi și să se bucure de încrederea tuturor oamenilor de pe glob. Totodată, noi, statele membre, trebuie să dăm dovada de un angajament mai ferm față de Organizație", a afirmat Klaus Iohannis, potrivit Agerpres.El a subliniat că implicarea activă în educație și asigurarea prosperității oamenilor sunt cele mai eficiente metode de prevenire a instabilității și a crizelor."În centrul preocupărilor noastre trebuie să se afle oamenii și acesta ar trebui să rămână scopul nostru principal", a afirmat șeful statului.El a afirmat că trebuie depuse eforturi pentru implementarea Agendei globale pentru dezvoltare, inclusiv în ceea ce privește prevenirea conflictelor și susținerea păcii, dar și referitor la Obiectivele de dezvoltare durabilă."România și-a asumat politicile de dezvoltare necesare, cu un impact real asupra punerii în aplicare a Agendei 2030. Am decis sa implicam în acest demers toți actorii politici, societatea civilă, sectorul privat, precum și comunitatea științifică. Pentru a împărtăși experiența noastră în coordonarea procesului național de implementare a Agendei 2030, și pentru a ne prezenta progresul, România va prezenta Evaluarea Națională Voluntară în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă din iulie 2018", a anunțat Iohannis.El a subliniat că efortul statelor membre nostru de îmbunătățire a eficacității ONU trebuie să rămână ferm."În definitiv, indiferent de cum va arăta un viitor Consiliu de Securitate reformat, avem nevoie de o Organizație a Națiunilor Unite cu capacități robuste de planificare a politicilor sale, capabilă să proiecteze viziuni pentru pacea și bunăstarea globală dincolo de crizele momentului", a spus șeful statului.Președintele Iohannis a subliniat că România susține eforturile secretarului general al ONU de creare a unei structuri instituționale integrate, cu scopul de a promova o abordare holistică în ceea ce privește gestionarea crizelor și pledează cu fermitate pentru modernizarea și creșterea eficacității operațiunilor de pace."Susținem demersurile secretarului general de a continua o reformă semnificativă, bazată pe trei priorități: prevenirea conflictelor, dezvoltare durabilă, reforma managementului și a Secretariatului, cu scopul creșterii eficienței ONU", a spus el.Șeful statului a arătat că România salută reforma mecanismelor ONU de lupta împotriva terorismului și demersurile Organizației de a face din combaterea terorismului un element cheie al agendei sale de prevenție."Cum nicio țară nu poate lupta singură împotriva acestui teribil flagel, avem toată încrederea că nou înființatul Birou al Națiunilor Unite de luptă împotriva terorismului va duce la creșterea eficienței noastre în combaterea terorismului în toate formele și manifestările sale. În acest sens, România își menține angajamentul față de inițiativa comună cu Spania pentru posibila înființare a unei Curți Internaționale împotriva Terorismului", a afirmat Iohannis.El a arătat că România sprijină consolidarea dimensiunii drepturilor omului în cadrul tuturor sectoarelor relevante ale activității ONU.