Klaus Iohannis: „Justiția a ajuns în situația de acum din vina PSD“

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că Justiția a ajuns în situația de acum din vina Partidului Social Democrat și a precizat că România va avea referendum pe data de 26 mai.„Astăzi am continuat seria de consultări cu partidele politice. Au venit la consultări cei din delegația de la PSD, am avut o discuție pe Justiție, mai exact pe modificările legilor Justiției, despre abordarea generală. Cred că nu este o surpriză pentru nimeni dacă spun că opiniile lor cu ale mele sunt destul de diferite despre aceste chestiuni. După părerea mea, Justiția a ajuns în situația în care este acum din vina PSD-ului. PSD-ul dă un asalt asupra Justiției constant, intens, de la începutul mandatului lor. PSD-ul este vinovat că despre Justiție se discută foarte mult, foarte mult în termeni de îngrijorare și de preocupare. Românii sunt îngrijorați, se tem că PSD-ul va subjuga politic Justiția românească. Cum sunt convins că PSD-ul este vinovat că România nu s-a dezvoltat mai mult, PSD-ul este vinovat că România nu s-a dezvoltat mai bine, este nevoie de referendum și vom avea referendum pe 26 mai. Pentru că românii trebuie să dea un răspuns asaltului pesedist asupra Justiției, convoc acel referendum din 26 mai“, a afirmat Klaus Iohannis, citat de Agerpres,într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni, la finalul consultărilor avute cu partidele politice parlamentare.El a precizat că a discutat pe scurt și despre referendum cu delegația PSD și i-a acuzat pe social-democrați că s-au folosit de cei doi foști deținuți politic.„Am discutat foarte pe scurt și despre referendum, fiindcă este un referendum, în continuare cu tema centrală, cu preocuparea principală - Justiție și am reiterat așteptările mele în ce privește acțiunea Parlamentului. Am subliniat că aștept un răspuns cât se poate de rapid și pozitiv din partea Parlamentului, la scrisoarea mea de consultare. Din delegația pesedistă au făcut parte și două persoane foști deținuți politic. După partea oficială de consultare, mi-am făcut timp și i-am ascultat pe cei doi. Am auzit două povești de viață cutremurătoare și pot să reiterez ce am mai spus: torționarii comuniști trebuie să fie trași la răspundere și să suporte consecințele legii pentru faptele lor. Dar, trebuie să spun, în același timp, că încercarea PSD-ului de a se folosi de cazul acestor doi foști deținuți politic, pentru a-și legitima asaltul asupra Justiției, este o încercare de-a dreptul jalnică. Nu-mi imaginez că cineva care a fost nedreptățit în perioada comunistă, cineva de care și-au bătut joc comuniștii, cineva care a trăit în perioada comunistă își dorește altceva decât o Justiție independentă și o Justiție dreaptă“, a spus Klaus Iohannis.