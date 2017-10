Klaus Iohannis: „Eu voi obţine 35% în primul tur de scurtin, iar Ponta 36%, dar voi câştiga în turul II“

Klaus Iohannis: „Eu voi obține 35% în primul tur de scurtin, iar Ponta 36%, dar voi câștiga în turul II“

Președintele PNL, Klaus Iohannis, estimează că în primul tur al prezidențialelor va obține 35% din voturile exprimate, premierul Victor Ponta urmând să aibă 36%, el opinând că pentru turul II de scrutin se va mobiliza toată lumea și va câștiga alegerile, cu o prezență mai mare decât în primul tur.Iohannis a fost întrebat ce scor crede că va obține în primul tur de scrutin, iar el a răspuns că pentru el estimează 35%, iar pentru Victor Ponta 36%. Liderul PNL și-a arătat disponibilitatea pentru mai multe confruntări publice cu premierul Victor Ponta. „Sunt candidatul ACL, rămân candidatul ACL și am de gând să câștig Președinția”, a mai spus Iohannis, răspunzând unor întrebări. Candidatul ACL a mai arătat că va lansa în perioada următoare o carte despre viața sa, aceasta fiind intitulată „Klaus Iohannis, pas cu pas”.De asemenea, el a fost întrebat care este relația sa cu liderii PDL și colaborarea dintre cele două partide ale ACL. „Ne înțelegem mult mai bine decât am crezut că ne vom înțelege. În multe județe s-a produs o apropriere și o colaborare instantanee, până când nici nu am finalizat la vârful partidului înțelegerile”, a comentat el relația dintre PNL și PDL. Iohannis și-a exprimat convingerea că toate organizațiile PDL vor fi de partea lui la alegerile prezidențiale.