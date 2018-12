Klaus Iohannis: "Este lăcomia pesediştilor de a lua bani mai mulţi! Aruncă în haos economia"

Klaus Iohannis: "Este lăcomia pesediștilor de a lua bani mai mulți! Aruncă în haos economia"

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) care a fost suspendată în 11 decembrie a fost reluată miercuri, de la ora 12.00.Cu toții am aflat că guvernul introduce noi taxe și impozite.Discursul inaugural al premierului a fost că nu vom introduce noi impozite și taxe.Nu a trecut nici măcar un an. Această ordonanță nu a fost discutată cu partenerii sociali, nu are fundamentare. Vine cu idei nemaiauzite.Aruncă în haos economia.Vom plăti mai mult pentru curent și pentru gaz.Vom plăti mai mult și pentru telecomunicații.Se introduce un concept: taxa pe lăcomie. Lăcomia pesediștilor de a lua bani mai mulți.Aceste lucruri vor da peste cap companiile și populația.Fac apel la guvern să se răzgândească asupra ordonanței, să o negocieze cu patronatele și sindicatele și să vină cu o variantă sustenabilă.Guvernul nu are bani, nu știe cum să facă rost de bani și inventează tot felul de taxe.Această ordonanță este un motiv serios deîngrijorare pentru toți românii. Va face viața românilor considerabil mai scumpă.Sigur voi merge la ședințele de guvern.Le doresc succes (cu moțiunea de cenzură - n.r.).Nu e treaba președintelui să facă programul parlamentului.Personal îmi permit să am o simpatie față de o parte și o antipatie față de altă parte.Am aprobat planul de înzestrare a Armatei pentru perioada 2019 -2028 cu echipamente performante, compatibile cu echipamentele NATO.Am aprobat forțele și mijloacele care se trimitanul viitor în misiuni externe.1.902 militari vor participa la misiuni externe.Vom participa la misiunea din Afganistan și la grupulNATO din Polonia.La anul vom participa cu un detașament de elicoptere militare în misiuni externe.Am aprobat constituirea corpului Comandamentului de Sud-Est.