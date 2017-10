"Klaus Iohannis este câştigător la noi în comună cu un scor foarte mare"

3

Cinste votantilor!

@Darie: Daca nu pricepi ce se intampla in Romania si nici nu vezi in ce stare a fost adusa de Iliescu si acolitii lui in ultimii 25 de ani,....nu te mai obosi sa scrii prostii. Comuna M. Kogalniceanu are o comunitate de origine germana, care contribuie la bunastarea comunei si care este mult mai civilizata ca restul populatiei. La toate acestea se adauga si meritele primaritei, care se pare ca nu are 'metehnele' psd-iste.