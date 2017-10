Klaus Iohannis devine cel mai popular politician pe Facebook

Ştire online publicată Luni, 17 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Popularitatea lui Klaus Iohannis pe Facebook a crescut considerabil în ultima săptămână a campaniei electorale. Președintele ales al României (potrivit datelor parțiale furnizate de BEC) este pe primul loc în topul celor mai apreciați politicieni pe rețeaua de socializare. Klaus Iohannis are 886,317 like-uri pe Facebook, față de 715,318 like-uri, câte are Victor Ponta.Potrivit facebrands.ro, președintele României are cea mai mare creștere dintre toate paginile de Facebook din România, adunând față de ziua anterioară cu aproape 28% mai mulți fani. De partea cealaltă, Victor Ponta se află pe locul patru în topul creșterilor, cu aproximativ 4,15% mai mulți fani decât în ziua precedentă, scrie evz.ro.