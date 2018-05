Klaus Iohannis, despre vizita premierului Dăncilă la Israel: ”Vizita premierului e ciudată. Nu vorbește în Israel despre România, vorbește despre Guvern”

1

ete fleosc......

Sa suparat Fritz ca, primul ministru s-a dus in Israel fara sa-i spuna si lui. Pai, la ce bun sa-ti spuna Her Fritz, ca tu si asa nu ai reprezentat Romania niciodata. Acum ca te-ai suparat ia-ti si tu slipul , si da o fuga pana in Florida, ca si asa, mai mult pe acolo ai stat de cand ai ajuns prezident.