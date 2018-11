Klaus Iohannis, despre valizele lui Dragnea: "Progresează în domeniul fake news"

Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea.„Acest infractor, Dragnea, progresează, din păcate nu în domeniul politicilor publice, ci în domeniul fake news”, a spus Iohannis.Este răspunsul președintelui la „dosarele” aduse ieri, la Parlament, de Liviu Dragnea într-o valiză, replică la scandalul #Teleormanleaks.„Asta se întâmplă dacă un infractor ajunge în vârful statului, e banal. Mai demult se numea pur și simplu minciună, azi se numește fake news”, a mai spus Iohannis.Despre așa-zisele dosare care făceau referire la șeful statului prezentate ieri de Dragnea, președintele spune că sunt „minciuni pesediste adunate în timpul celor cinci campanii”.„Omul e disperat. Are probleme majore și nu doar în fața judecătorilor . Caută să aducă vorba despre alte lucruri. Încearcă manevre de manipulare. Asta am numit eu fake news”, a mai spus Iohannis, la Digi24.„Constat cu tristețe că și în acest domeniu, politica românească s-a schimbat. Am avut Caragiale, cu o scrisoare pierdută, am avut bilețelul roz, acum avem valize”, a mai spus președintele.El făcea referire la celebrul „bilețel roz” trimis de actualul președinte ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, pe atunci premier, fostului președinte Traian Băsescu.