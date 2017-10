Klaus Iohannis, declaraţii la Constanţa: "Eu nu mă lupt cu Victor Ponta, mă lupt cu sistemul pe care îl reprezintă"

6

KLAUS IOHANNIS – viitor asasin economic al României

KLAUS IOHANNIS – viitor asasin economic al României Constantin Cojocaru Am citit, cu mare dificutate, cele 58 de pagini ale “raportului prezidențial” al lui Klaus Iohannis, intitulat „România lucrului bine făcut”, scrise într-un veritabil limbaj de lemn, luat, direct, din textele rapoartelor prezentate la plenarele și congresele partidelor comuniste. „România lucrului bine făcut” este o înșiruire de fraze sforăitoare, care nu ne spune nimic despre starea reală actuală a economiei și societății românești și nimic concret despre cum se va schimba această stare în cei 10 ani cât vrea să stea la Cotroceni autorul acestei mostre de demagogie electorală. Nu aflăm nimic despre sărăcirea și umilirea la care a fost supus poporul român în ultimii 25 de ani, nimic despre marea hoție numită “privatizare”, despre modul în care poporul român a fost deposedat de avuția productivă, de capitalul acumulat din munca lui de-a-lungul istoriei, nimic despre faptul că acest capital, în valoare de peste 500 miliarde de euro actuali, a fost trecut, pe nimic, în proprietatea guvernanților, uzurpatori și trădători, și a corporațiilor transnaționale, nimic despre cele peste 2.000 de miliarde de euro profituri realizate de acest capital și însușite de noii lui proprietari, nimic despre distrugerea a mai mult de o treime din acest capital, nimic despre distrugerea a peste 4 milioane de locuri de muncă, despre milioanele de români care au fost, astfel, obligați să-și părăsească țara și familile, să lase milioane de copii în situația de a trăi fără mamă, sau fără tată, sau fără amândoi părinții. Nimic despre faptul că datoria externă a României a ajuns la peste 100 miliarde de euro, ceea ce face ca serviciul acestei datorii să se ridice la peste 40 miliarde de euro, ÎN FIECARE AN, adică la aproape o treime din PIB-ul țării, din toată avuția creată de români în țara lor, ÎN FIECARE AN. Nimic despre faptul că un pumn de oligarhi, reprezentând mai puțin de 5% din familiile românești, împreună cu câteva corporații transnaționale, au ajuns să dețină în proprietate privată peste 90% din avuția țării, în timp ce 90% din familiile românilor trăiesc în sărăcie și umilință, sunt lipsite de capital și sunt obligate să trăiască din salarii și pensii de mizerie. Nu aflăm nimic despre faptul că românii au fost deposedați nu numai de fabrici, de uzine și de bănci, dar și de suveranitatea lor națională, de statul lor național. Nimic despre faptul că, în România, democrația este o farsă, că suveranitatea națională, puterea poltică, nu este exercitată de popor, ci de oligarhi, care controlează și capitalul național și statul, că statul este instrumentul prin care oligarhii jefuiesc poporul și își apără privilegiile, averile dobândite prin furt și înșelăciune. KLAUS IOHANNIS KLAUS IOHANNIS – viitor asasin economic al României „România lucrului bine făcut” nu ne spune nimic despre modul în care poporului român i se va face dreptate, despre modul în care el, poporul român, va fi despăgubit pentru capitalul de care a fost deposedat prin așa-zisa privatizare, ca și de profiturile create de acest capital în ultimii 25 de ani. Nimic despre cum, cu ce bani, vor fi create cele 4 milioane de locuri de muncă, pentru a-i aduce acasă pe românii plecați în băjenie. Nimic despre cum, cu ce bani, va fi reindustrializată țara și va fi creată o agricultură care să asigure bunăstarea tuturor românilor. Nimic despre cum va fi oprită scurgerea de avuție în afara tării, despre cum vom scăpa de datoria externă, despre cum vor deveni românii stăpâni în țara lor, proprietari ai capitalului creat prin munca lor și ai profiturilor realizate cu acest capital. „România lucrului bine făcut” nu ne spune nimic despre cum vor ajunge românii să aibă un stat al lor, cu adevărat DEMOCRATIC, NAȚIONAL, un stat pe care să-l controleze ei, nu oligarhii și corporațiile transnaționale, un stat care să apere drepturile și interesele celor mulți, nu ale oligarhilor și corporațiilor transnaționale, un stat DE DREPT al poporului, nu un stat DE DREPT al oligarhilor. „România lucrului bine făcut” a lui Klaus Iohannis nu va face niciun lucru bun, pentru România și pentru poporul ei. Dimpotrivă. La pagina 22 a vorbăriei prezentate drept program prezidențial, Klaus Iohanis se dă de gol și ne spune adevăratul său scop, ne spune ce va face el pentru România dacă va ajunge să-i decidă viitorul. Iată ce scrie Klaus Iohannis, cu mânuța lui: “Cred că este necesar să implicăm mai mult comunitățile locale în acest proces de creștere a independenței energetice a țării noastre. Din acest motiv, cred că este necesară modificarea legislației, pentru ca o parte din redevențele către bugetul central să fie reorientate către comunitățile locale și chiar către proprietarii terenurilor, așa cum se întâmplă în SUA.” Sub masca grijii pentru independența energetică a țării și pentru comunitățile locale, Klaus Iohannis ne spune că, în timpul președinției sale, nu numai că va continua jefuirea resurselor naturale ale țării de către corporațiile private, autohtone și străine, dar se va trece la o fază nouă, aceea în care poporul român va fi deposedat și de dreptul de proprietate publică asupra bogățiilor subsolului. Am fost deposedați de fabrici, uzine, bănci, am început să fim deposedați de terenurile agricole și de păduri și urmează, sub domnia lui Klaus Iohannis, să fim deposedați și de bogățiile subsolului. Conform alineatului (3) al articolului 136 din Constituția României, “Bunurile de interes public ale subsolului……fac obiectul exclusiv al proprietății publice”, iar conform alineatului (4) al aceluiași articol, “bunurile proprietate publică sunt inalienabile”, adică nu pot fi vândute, nu pot fi înstrăinate. Klaus Iohannis, candidat la funcția de Președinte al României, știe, cu siguranță, aceste prevederi ale Constituției României. Știe, de asemenea, tot cu siguranță, că, în SUA, proprietarul unui teren este și proprietarul bogățiilor de sub ale teren. De aceea, în SUA, cei care exploatează bogățiile subsolului plătesc redevență proprietarului terenului, nu statului, adică poporului. În România, conform actualei Constituții, singurul proprietar al bogățiilor subsolului este poporul român, prin statul său național. Pentru a ajunge la situația de a plătii redevențe proprietarilor terenurilor, “așa cum se întâmplă în SUA”, va trebui modificată legislația, astfel încât proprietarii terenurilor să devină și proprietarii bogățiilor subsolului, așa cum se întâmplă în SUA. Aceasta este adevărata “viziune” a lui Klaus Iohannis asupra viitorului României. Vor continua vânzările și retrocedările de terenuri și păduri, o parte din ce în ce mai mare din teritoriul național al românilor va intra în proprietatea străinilor, bogățiile subsolului vor fi declarate de interes PRIVAT, printr-o lege, sau printr-o ordonanță de urgență, astfel încât vor trece și aceste bogății în proprietatea străinilor. Să nu ne mai încurcăm cu contracte de concesiune, cu redevențe și tot felul de piedici în calea liberei dominații străine asupra coloniei numită România. Iată ce ne pregătește Klaus Iohannis! Klaus Iohannis încurcă rău de tot borcanele! România nu este SUA. Poporul român nu este popor american. Poporul român nu s-a format acum 200 de ani, din oameni veniți de aiurea, care s-au autoîmproprietărit cu pământul luat de la indieni exterminați, cu ajutorul forței. Poporul român este stăpân pe teritoriul lui național de la începutul lumii. Bogățiile subsolului teritoriului național sunt ale întregului popor român. Ele au fost apărate cu sângele TUTUROR românilor. Ele nu pot face obiectul proprietății PRIVATE, “așa cum se întâmplă în SUA”. Ele aparțin TUTUROR romanilor și trebuie exploatate în beneficiul TUTUROR românilor. În vecii vecilor! Așa cum scrie în CONSTITUȚIA CETĂȚENILOR. Constantin COJOCARU 30.09.2014