Klaus Iohannis, de acord cu alegerea preşedinţilor de CJ din rândul consilierilor

Klaus Iohannis, de acord cu alegerea președinților de CJ din rândul consilierilor

Președintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, că prevederea din legea administrației locale prin care președinții de Consilii Județene sunt aleși din rândul consilierilor este o modificare binevenită, revenindu-se la o situație anterioară, care a mai existat și care a funcționat satisfăcător.„Dacă alegerea primarilor într-un tur sau în două tururi este mai bine, se poate discuta. Există argumente pro și contra și pentru o variantă și pentru cealaltă variantă. Parlamentul a hotărât cu o largă majoritate să lase această chestiune neschimbată și mi se pare o opțiune care poate fi promulgată”, a declarat președintele Iohannis.El a mai menționat că, dacă ne referim la președinții consiliilor județene, situația este puțin diferită.„O comunitate de tip comună, oraș, municipiu are o identitate, o coeziune proprie și de când există astfel de entități, o comunitate locală are un primar, care primar reprezintă comunitatea, și atunci este normal, bine și corect să fie ales direct. Un județ este o entitate administrativ-teritorială mai degrabă tehnică. Nu cred că există un fel de comunitate județeană similară unei comunități de tip oraș, municipiu sau comună, în con-secință nu se impune neapărat alegerea directă”, a spus Iohannis.În opinia președintelui, consiliul județean are mai degrabă atribuții de coordonare.