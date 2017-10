Klaus Iohannis: Am decis să retrag Ordinul "Steaua României" lui Laszlo Tokes

Ştire online publicată Joi, 03 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis a declarat că a decis să îi retragă lui Laszlo Tokes Ordinul "Steaua României".Declarațiile președintelui:Decorația lui Laszlo Tokes – chestiune a ajuns pe masa mea. Trebuie să ținem că cel care acordă o distincție vrea să răsplătească pe cel distins, să îi recunoască un merit.Cel care primește și care acceptă această distincție trebuie să reunoască evident România și Constituția, să aprecize valorile care stau la baza Constituției României.Având în vedere acestea, am decis să retrag Ordinul "Steaua României" lui Laszlo Tokes.Al doilea subiect - mandatul premierul Cioloș pentru a reprezenta România luni la două întâlniri la Bruxelles, un summit UE - Turcia și o întâlnire informală a liderilor care sunt reprezentați în Consiliu. Scopul este de a evalua stadiul măsurilor luate pentru a controla fluxul migraționist, de a evalua relația care s-a instituit între UE și Turcia, de a evalua impactul misiunii NATO în Marea Egee și de a găsi cai pentru un mai bun control al fluxului migrator.Mandatul e foarte clar și în logică pozitiilor noastre: este clar că e nevoie de un control mult mai riguros al granițelor externe ale UE, de colaborare și solidaritate la nivelul UE. Este nevoie de măsuri ferme convenite de comun acord pentru a găsi soluții.Al treilea punct explică de ce a fost nevoie de acest mandat. De duminică voi face o vizită de stat în Israel și Palestina. A fost stabilită de câteva luni de zile, nu poate fi contramandată și suntem în situația foarte bună în care președintele și premierul știu cum să reprezinte România în cadrul reuniunii de la Bruxelles pe aceste teme. Mă voi întâlni cu președintele Israelul, premierul și alte oficialități, cu diaspora și voi avea discuții cred foarte bune cu scopul de a îmbunătăți relația între România și Israel.În 15 martie va avea loc ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din primul trimestru.Sunt chestiuni care trebuie discutate de regulă în primul trimestru, foarte multe legate de bilanț și buget, la momentul potrivit vom emite un comunicat.Ultima tema, revoluționarii: Am constatat că există o preocupare intensă în acest domeniu și vreau să fac câteva precizări.Legislația a fost modificată și a instituit o procedură de reverificare a titlurilor de revoluționar. Legea prevede clar că nimeni nu primește un titlu care nu a fost și până acum, toți cei trecuți în aceste anexe au avut și înainte acest titlu.Administrația Prezidențială nu are nicio atribuție de verificare a contestațiilor, doar secretariatul de stat pentru problemele revoluționarilor și comisia parlamentară au dreptul să verifice dosarele propuse. Legea îmi da o singură atribuție: să iau act de liste, să le validez prin decret. Aceste titluri nu sunt în niciun caz decorații oferite de președinte.