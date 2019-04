Klaus Iohannis a semnat decretul pentru organizarea referendumului pe Justiţie. Care sunt întrebările

Klaus Iohannis a semnat decretul pentru organizarea referendumului pe Justiție. Care sunt întrebările







De asemenea, Dobrovolschi a anunțat că șeful statului va transmite un mesaj public, astăzi, la ora 19, la Palatul Cotroceni, tot pe tema referendumului, care va avea loc în data de 26 mai.







În data de 26 mai, românii sunt chemați să-și exprime voința cu privire la interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție și interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorități constituționale de a sesiza direct Curtea Constituțională cu privire la ordonanțe.







"Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat astăzi decretul pentru organizarea unui referendum național.



"Luând act de preocuparea intensă și constantă a societății românești față de necesitatea combaterii fenomenului corupției, a asigurării integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, precum și de nevoia unui cadru legislativ coerent și stabil,



Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2019 privind solicitarea Președintelui României referitoare la organizarea unui referendum național consultativ cu privire la probleme de interes național,



În temeiul prevederilor art. 2, art. 90 și art. 100 alin. (1) din Constituție, precum și ale art. 2 alin. (1) lit. c), art. 11, art. 12 alin. (2) și art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,



Președintele României decretează:



Art. 1. - Poporul român este chemat să își exprime voința cu privire la următoarele probleme de interes național:



1. interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție;



2. interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorități constituționale de a sesiza direct Curtea Constituțională cu privire la ordonanțe.



Art. 2. - Pentru realizarea celor prevăzute la art. 1, cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin DA sau NU cu privire la următoarele întrebări:



1. "Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție?"



2. "Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională?"



Art. 3. - Data referendumului este 26 mai 2019, în ziua desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European.", a anunțat purtătorul de cuvânt al Președinției.



Mădălina Dobrovolschi a mai anunțat că președintele Klaus Iohannis va transmite un mesaj public cu privire la referendum astăzi, la ora 19:00.



Declarațiile de la Cotoceni vin după ce plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de modificare a Codului de Procedură Penală în acord cu deciziile Curții Constituționale. Au fost 181 de voturi pentru. Modificarea Codului Penal a fost și ea aprobată, cu 180 de voturi. Proiectele merg spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a anunțat că le va contesta din nou la CCR.

