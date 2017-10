Klaus Iohannis a respins-o pe Sevil Shhaideh. Dragnea se gândeşte la suspendarea preşedintelui

1

iubesc opozitia dar urasc prostia

Hal de democratie.Pai ce s-ar fi intamplat daca Cavalerul teuton lasa sa mearga lucrurile dupa tipicul democratiei,Asa cum se face intro tara cu care noi ne dam parteneri strategici si o urmam oriunde in lume acolo unde interesele lor ii mana in lupta ,uneori renuntand chiar si la relatiile de buna vecinatate in estul EU.Ati vazut,Au incercat opozantii iubitori de dinastii,sa-l muste pe Trump pana si de boase prin faptul ca este ...misogin.Dar ,dupa ce s-a tras linie si successul lui este incontestabil incepe sa-si numere adevaratii prieteni .Dar prieteni adevarati,concreti,oameni cu experienta in bussines si aparare.Nu prea se uita la politicienii de profesie asa cum ne abureste Ex-Presedintele Basescu cu experienta in politica masurata pe o scara de el inventata.Si,pentru ca acum este la moda,,exercitiile de imaginatie basiste''sa ne imaginam ca;Presedinte Romaniei era un independent si nu unul sustinut de un partid perdant in alegeri si care se indreapta spre tintirimul partidelor moarte.Ce se intampla?Tinea el cont de majoritatea parlamentara sau de sosotelile serviciilor si ale perdantilor in alegeri.Pai mai domnilor si doamnelor,marii tradatori si vanzatori de tara ,defectori,delapidatori,au fost si sunt romani sadea .Pai daca doamna ,nascuta in Romania din neamul lui Cingis Han,de religie musulmana casatorita cu un cetatean de aceiasi religie si care a lucrat in structurile statului la inalt nivel,cu studii de profil in SUA ,ar fi fost chiar asa de ,,neglijata''de presa,justitie si serviciile secrete?Sa fim seriosi ,era o mina de aur pentru subiectele de presa.Mai mult ,se zice ca un unchi de al ei ,o somitatea in istorie nascut prn partile Babadagului, sta la masa cu Presedinti i SUA,ii consiliaza si nu alearga calare pe caj cu carnea sarata sub sea prin Stepa Calmuca.Personal ,simpatizez opozitia constructiva,dar nu pe timpul de inceput,de structurare,de organizare si schimbare in bucatarie al majoritatii.