Klaus Iohannis a promulgat legea prin care Ziua Unirii Basarabiei cu România este declarată sărbătoare națională

Ştire online publicată Luni, 27 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni legea care stabileste ca 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu Romania este zi de sarbatoare nationala, potrivit Agerpres.Administratia Prezidentiala arata ca legea promulgata are o semnificatie deosebita, aceea de marcare a acestui moment important din istoria Romaniei.'Sfatul Tarii de la Chisinau a hotarat, pe 27 martie 1918, Unirea Basarabiei cu Romania. Acest act istoric a deschis procesul Marii Unirii, finalizat cu Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, cand romanii din Transilvania, Banat, Maramures si Crisana au decis, la randul lor, Unirea cu tara, evenimentul de constituire a statului roman modern al carui centenar il vom sarbatori anul viitor. (...) In acelasi timp, Romania ramane pe deplin angajata in sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova. Integrarea europeana a Republicii Moldova reprezinta, conform Strategiei Nationale de Aparare a Tarii, un obiectiv national de politica externa, acesta fiind asumat formal inclusiv in Declaratia privind instituirea unui Parteneriat Strategic intre Romania si Republica Moldova pentru integrarea europeana a Republicii Moldova din anul 2010', se precizeaza in comunicat.De asemenea, se subliniaza ca 'integrarea europeana este singurul drum care poate oferi un viitor prosper cetatenilor Republicii Moldova'.'Acest obiectiv comun al Republicii Moldova si al Romaniei poate fi realizat doar printr-un profund proces de reforme, printr-o modernizare cuprinzatoare a statului si institutiilor sale, in conformitate cu valorile si standardele europene, proces pe care Romania il sprijina ferm', se mai arata in comunicat.Seful statului le transmite tuturor romanilor cele mai calde urari cu prilejul zilei de 27 martie.