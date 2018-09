Klaus Iohannis a detaliat discuția cu Dăncilă: "Nu știa că se publicase decizia de delegare! Ireal"







Președintele Klaus Iohannis a povestit, la Consiliul PNL, discuția telefonică pe care a avut-o vineri cu Viorica Dăncilă. Șeful statului a spus că după discuție și-a dat seama că avem și un Guvern ireal, întrucât premierul nu știa că se publicase în Monitorul Oficial decizia de delegare a atribuțiilor sale către Paul Stănescu.Klaus Iohannis a precizat că după ce a trimis sesizarea la CCR, Viorica Dăncilă l-a sunat să îi spună că pleacă în concediu, și că toate sunt bune:"Am ajuns să avem un guvern irațional. Ieri am avut o discuție care m-a făcut să cred că avem chiar un guvern ireal. Dacă n-ar fi trist, ar fi de râs. Dar e trist. După ce doamna Prim-ministru a publicat – vă povestesc doar ultima fază, pentru că sunt nenumărate, este un șir nesfârșit – deci, doamna Prim-ministru a publicat în Monitorul Oficial o decizie prin care domnia sa instaura un premier interimar. Surpriză, am crezut că este atributul meu! Și am contestat la Curtea Constituțională acest demers. Este un conflict constituțional, de natură juridică. După ce am înaintat la Curtea Constituțională acest demers, doamna Prim-ministru m-a sunat, să îmi spună că pleacă în concediu și că toate sunt bune. Asta, după ce, în paranteză, publicase acel draft de rectificare bugetară, care este o catastrofă. Dar nu despre asta am vorbit prioritar. I-am atras atenția că nu e bine totuși ce a făcut și că acea decizie este temei de conflict constituțional. Și știți ce mi-a spus? Nu a știut că se publicase! Mai ireal decât așa, mă scuzați, nu cred că se poate!", a spus Klaus Iohannis.Reamintim că președintele a participat sâmbătă la Consiliul Național al PNL, unde a rostit un discurs dur la adresa PSD. Președintele a spus că Liviu Dragnea vrea să demonteze Justiția, dar el este hotărât să lupte impotriva abuzurilor PSD. În finalul discursului, Klaus Iohannis a ridicat sala în picioare, întrebând: "Sunteți alături de mine?". Sala a aplaudat și a scandat:" Iohannis, Iohannis". Președintele a încheiat apoi cu un indemn: "Vă mulțumesc, fiți puternici".