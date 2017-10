Kelemen: În coaliţie nu s-a discutat despre salariile din 2011, ci doar de majorări în 2012

Kelemen: În coaliție nu s-a discutat despre salariile din 2011, ci doar de majorări în 2012

Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat astăzi că în cadrul coaliției nu s-a luat vreo decizie în sensul majorării salariilor începând cu luna octombrie 2011, ci s-a discutat doar despre recuperarea tăierilor făcute anul trecut, dar din 2012.Întrebat dacă în coaliție s-a luat decizia majorării salariilor bugetarilor începând cu 2011, Kelemen a răspuns că nu. El a explicat că discuțiile din coaliție au fost purtate „în sensul că anul viitor, în funcție de ce posibilități sunt, așa cum am promis, să repunem din salariile tăiate”. „E așa cum am promis, deci nu e nicio noutate și în sensul ăsta am discutat. Ca anul viitor, în funcție de buget (să se majoreze salariile actuale - n.r.), dar premisele sunt pozitive, în sensul chiar de a recupera din salariile pierdute, dar de anul viitor”, a explicat liderul UDMR. „Nu cunosc declarațiile lui Pambuccian, dar astfel de discuții astăzi în coaliție nu au existat, privind octombrie 2011”, a mai menționat Kelemen, referindu-se la informațiile date de liderul minorităților altele decât cea maghiară, Varujan Pambuccian care a anunțat luni că s-ar fi stabilit în coaliție majorarea salariilor bugetarilor din octombrie 2011. Întrebat dacă exclude posibilitatea ca salariile bugetarilor să fie majorate totuși chiar începând din 2011, liderul UDMR a răspuns că nu poate spune ce este exclus sau nu. „Nu am discutat despre salariile din 2011, ci doar posibilitatea de a mări anul viitor, dar nici aici nu am discutat în prea multe detalii, până nu vedem bugetul. A fost o discuție mai mult ipotetică”, a întărit el.