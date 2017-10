Kelemen Hunor speră ca UDMR să intre la guvernare

Uniunea Democrată Maghiară din România trebuie să-și mobilizeze electoratul în 2016 mult mai puternic decât acum patru ani, a declarat joi președintele formațiunii, Kelemen Hunor, care nu exclude posibilitatea ca UDMR să intre la guvernare după alegerile parlamentare."Pentru noi, mai ales alegerile parlamentare reprezintă o provocare în plus, nu neapărat alegerile locale, pentru că la alegerile locale avem în jur de două sute, două sute și ceva de primari, noi am fixat ținta de a păstra acest număr de primari, putem adăuga două-trei-patru-cinci-șase localități, putem pierde două-trei-patru-cinci-șase localități, dar tot în jur de două sute de localități putem câștiga noi în 2016, conform estimărilor noastre. Provocarea uriașă este la parlamentare, pentru că pragul de 5% pentru noi în fiecare an electoral este o provocare și din cauza problemelor demografice în primul rând, dar sunt și alte cauze. Eu sunt convins că în 2016 noi vom reuși să asigurăm o reprezentare proporțională și acest lucru este important. Dar pentru acest lucru trebuie să mobilizăm electoratul nostru, comunitatea maghiară, mult mai puternic decât am reușit să o facem în 2012, de exemplu", a spus Kelemen Hunor, la RFI.Întrebat dacă vede formațiunea sa la guvernare după alegerile parlamentare, el a răspuns că nu exclude această posibilitate, chiar dacă în acest moment pentru UDMR este importantă păstrarea reprezentării proporționale.